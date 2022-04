¿Rihanna y A$AP terminaron? La supuesta infidelidad del rapero a días de volverse padres

La cantante y empresaria barbadense Rihanna no deja de estar en el ojo público en ninguna circunstancia; no hace mucho fue protagonista de los paparazis cuando caminaba despampanante mostrando su avanzado embarazo, con trasparencias y ahora, por lo que podría ser una desilusión amorosa y una traición.

Apenas en enero de 2022, la artista y el rapero A$AP Rocky confirmaban que esperaban juntos a su primer hijo y, tres meses después, se revela que la relación termina por haber encontrado al hombre con una diseñadora de calzado.

La historia de amor de la mujer de 33 años, quien comenzó a salir en 2020 en plan romántico con A$AP Rocky parece no tener un final feliz por una tercera persona en discordia.

if it’s one thing ima do, is laugh out! pic.twitter.com/cuagVo8Goa — Rihanna (@rihanna) April 12, 2022





El influencer @Louis_via-ROMA señala en su cuenta de Twitter que los artistas se separaron por una infidelidad del rapero; incluso le pone nombre a la tercera en discordia: Amina Muaddi.

Agrega que ella fue quien diseñó el calzado de Fenty, producto personalizado que Rihanna luce con frecuencia.

“La fuente” asegura que, incluso: “Rihanna dejó de seguir a Amina en Instagram”.

Por si no lo sabías A$AP Rocky también proviene de Barbados y tiene 33 años de edad; su nombre real es Rakim Athelaston Mayers. Por su música ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Grammy.

La pareja se conoce desde hace varios años atrás pero su amistad se convirtió en romance en 2020, cuando él hizo una colaboración con Rihanna para promocionar los productos de su línea de belleza, llamada Fenty Skin.

Antes del padre de su hijo, Rihanna tuvo una relación con Hassan Jameel, un empresario de Arabia Saudita, que terminó antes de que se decretara la pandemia de Covid-19.

Antes del presunto engaño, el rapero decía que Rihanna era el amor de su vida.

pic.twitter.com/bKcE44keJO — Rihanna (@rihanna) April 12, 2022

