¡Icónico! Anne Hathaway luce outfit de El diablo viste a la moda en la New York Fashion Week

En el mundo del cine, tanto directores como actores tienen un proyecto que marca un antes y un después en su carrera: en el caso de Anne Hathaway es El diablo viste a la moda; pero lo que no esperábamos es que 16 años después, la actriz apareciera en un desfiles de moda con un look idéntico al de su personaje en la película y además a lado de la mujer que, supuestamente, inspiró el personaje de Miranda Presley.

La escena del glow up de Andy en El diablo viste a la moda, cuando se muestra una secuencia de ella caminando por las calles de Nueva York mientras cambia de un atuendo a otro con "Vogue", de Madonna, sonando de fondo, ya es todo un clásico, y parece que algo de toda aquella producción se quedó en la piel de Anne Hathaway.

Te puede interesar: Florence Pugh el nuevo ícono de la moda: los increíbles looks que la actriz ha portado

Este miércoles, en el marco de la New York Fashion Week, se realizó la presentación de la colección de Primavera-Verano de Michael Kors, y se vio a la actriz en el evento luciendo un outfit muy similar al que viste Andy en la última escena de la película.

Anne Hathaway recreates ‘Devil Wears Prada’ look while sitting next to Anna Wintour at New York Fashion Week. pic.twitter.com/RdkUfC09WG — Pop Base (@PopBase) September 14, 2022

En la última secuencia de la película –coprotagonizada junto a Hathaway por la legendaria Meryl Streep y Emily Blunt– podemos ver a Andy vistiendo una blusa con cuello de tortuga, una chaqueta café de cuero, unos jeans y unas botas altas cafés.

No exageramos al decir que su elección de atuendo para la pasarela de Michael Kors fue prácticamente una calca, ya que lució una chaqueta casi idéntica a la de la película sobre vestido negro con cuello alto, y para rematar el outfit agregó unos stilettos.

Pero eso no fue todo: probablemente lo más icónico de las imágenes que ya circulan por internet es que Anne Hathaway estuvo en el evento junto a Anna Wintour, la editora en jefe de la revista Vogue en Estados Unidos y quien supuestamente inspiró el personaje de la estricta Miranda Presley en The Devil Wears Prada –tanto en la película como en el libro del que surge.

OMG! Broma subida de tono y un deslumbrante Valentino: Zendaya se roba la noche en los Emmy

El diablo viste a la moda en los Premios Oscar

¿Habrá sido planeado? Quizá nunca lo sabremos, o alguien cuestionará a la actriz en alguna entrevista; de lo que sí estamos seguros es de que la imagen de las dos mujeres en el evento es icónica, y ya se ha viralizado en internet, donde los fanáticos de El diablo viste a la moda están agradeciendo por ello.

Y al parecer los amantes de esta película no son los únicos que la guardan en un lugar especial, ya que al año siguiente del estreno del filme, las tres actrices que lo protagonizan tuvieron otro momento memorable, en aquella ocasión durante la gala de los Premios Oscar.

Anne Hathaway y Emily Blunt presentaron en 2007 la película ganadora a Mejor Vestuario, y cuando estaban en el escenario vieron a su otrora jefa Meryl Streep –o Miranda Presley– entre los asistentes.

De inmediato ambas vuelven a la piel de Andy y Emily, completamente atemorizadas porque la despiadada editora de la ficticia revista Runway no tiene su capuccino en la mano.

Este momento también quedó grabado no sólo en la memoria de los fans, sino en la biblioteca de las galas de los Premios Oscar, ya que además del número montado en el escenario, Meryl Streep, después de reírse por un momento por lo que ocurría, también entro en su papel de Miranda, observando con desdén a las dos actrices sobre el templete.