Amenazan con una pistola a grupo Los Dos Carnales en pleno concierto de Michoacán

La banda norteña Los Dos Carnales realizaba su concierto en Ario de Rosales, Michoacán, cuando una persona entre el público sacó una pistola para amenazarlo, por lo que el vocalista detuvo el concierto y lo enfrentó diciéndole no lo asustaba con eso.

Ya había transcurrido tiempo del concierto, cuando se percataron del desafortunado momento que ponía en riesgo la integridad del público allí presente.

Los hechos fueron registrados a través de un video que se compartió en TikTok, donde se puede observar al intérprete de La pregunta del millón cuestionando al hombre por apuntarlo con el arma.

“¿Por qué me sacas una pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me vas a asustar con eso compa, yo soy un hombre viejo, esa madre está más bonita que nosotros o qué, esa madre no es más valiente que yo viejo”, expresó el cantante.

Finalmente, por cuestiones de seguridad, los hermanos Quezada decidieron retirarse del escenario.

Tragedia en espectáculos

En Michoacán, en más de una ocasión la diversión ha terminado en tragedia, como ocurrió en marzo de este año en Zinapécuaro, donde una masacre en un show clandestino dejó al menos 20 muertos.

Situaciones similares se han registrado en estados vecinos, como es el caso de Guanajuato, donde el 25 de junio del 2017 se registró una balacera en otro palenque clandestino que se llevaba a cabo en un predio a un costado de la carretera federal La Piedad- Manuel Doblado, a la altura de la comunidad de Las Liebres, perteneciente a Pénjamo. En este hecho, al menos dos personas murieron y 10 más resultaron lesionadas.

Pero además de escenarios violentos por personas armadas, también son propensos a que se den incidentes por falta de mecanismos de seguridad regulados, como ocurrió el pasado 2 de marzo en Tiripetío, donde un toro se saltó las gradas y embistió a varios de los asistentes durante un jaripeo, evento que no contaba con los permisos requeridos por las autoridades.

