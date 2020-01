Natalia Jiménez recibe el disco de oro en el Palenque de la Feria

La cantante y compositora española, Natalia Jiménez, salió al redondel del Palenque para lucir un gran vestido rojo, color que hizo juego con los ramos de rosas rojas que le obsequiaron los fans de los asientos más cercanos al escenario, así entonó piezas de La Quinta Estación.

La cantante fue afable con su público, pues en cada canción aprovechó la oportunidad para conversar con su audiencia que con ella coreó con su artista temas como “Que te quería”, “Tu peor error”, “Daría”, “Algo más” entre otras.

“¡Pero cuánto tiempo, pero hace un buen tiempo que no los veo¡ ¿cuándo fue la última vez? Cuando estuvo por aquí la última estación por aquí ¿verdad? Hace ya mucho, ya me salieron arrugas, canas, ya se me cayó todo, pero yo le sigo poniendo esmero, sigo subiendo escaleras” bromeó Natalia al inició de su presentación.

La cantante interpretó el tema y fue una de los temas más coreados durante la noche.

La exvocalista de La Quinta Estación, Natalia Jiménez, invitó a una pequeña fan llamada Regina, la niña le obsequió a su artista una catrina, y con ella entonó “Me Muero”, canción que también cantó con su asistencia.

Natalia Jiménez dio varias sorpresas durante la noche, una de ellas fue casi al final en el que se le entregó el Disco de oro por sus más de treinta mil copias vendidas por su nuevo material discográfico “México de mi corazón”.

La española se entregó a su público con temas como “La gata sobre la lluvia”, un cover de Paquita la del Barrio “Rata de dos patas”, una canción de la Banda MS la Banda MS “El Color de tus ojos”, y otras canciones como “El Rey”. Para terminar, finalizó con los temas “El Sol no regresa” y “Creo en mi”.