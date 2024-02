Muere a los 94 años Don Murray, actor que trabajó junto a Marilyn Monroe

El actor estadounidense Don Murray, que saltó a la fama por la película 'Bus Stop' de 1965, que protagonizó junto a Marilyn Monroe, falleció a los 94 años, según confirmó su familia a la prensa estadounidense.

Su hijo, el también actor Christopher Murray, confirmó el viernes la muerte al diario The New York Times, aunque no proporcionó más detalles.



Murray hizo su debut cinematográfico como el vaquero enamorado de Marilyn Monroe en esta película, que le proporcionó una nominación al Óscar, y que fue el comienzo de una prolífica y variopinta carrera de seis décadas en la que interpretó papeles que van desde un sacerdote, un drogadicto o un senador gay.

Gossip Sujo, cinta ganadora en Sundance, confrontó a sus directoras con el narco en México

Murray inició su carrera como actor en Broadway con la producción de 1955 de 'La piel de nuestros dientes'. Tras esto saltó al cine gracias a que el director Joshua Logan vio la obra y lo eligió como protagonista de 'Bus Stop', una adaptación de la obra de William Inge.



A lo largo de su carrera participó en 35 películas de Hollywood, unas 25 películas para televisión, así como en decenas de producciones televisivas y teatrales, entre ellas la serie del oeste 'The Outcasts', que se emitió entre (1968 y 1969) por ABC.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Uno de sus últimos papeles fue en la serie estadounidense Twin Peaks de 2017