Mery Sánchez ayuda a despegar tu negocio con estrategias que sí funcionan

La entrenadora en ventas y mentora de Marketing y productividad Mery Sánchez, quien cuenta con una experiencia de más de 15 años, comentó que uno de los tips de ventas que ayuda a conseguir que la gente desee comprar un producto, consiste en no decir precio, ni costo, porque las personas lo asocian con una pérdida de dinero, cambiar la palabra por “el valor” del producto y automáticamente el pensamiento pasará a ser positivo, determinándolo como una inversión y al final se logrará una compra.

@yosoymerysanchez comunicó que desde el 5 de noviembre se encuentra impartiendo un curso especial sobre “Multiplica tus ventas y llega al máximo de tu compañía”, en donde las personas aprenden en un mes, durante ocho clases vía zoom el sistema de herramientas con el que lograrán un crecimiento rápido y sostenido de su equipo aprendiendo a multiplicarle y lograr los ingresos que deseen.

Al hablar sobre el tema de emprender, Mery Sánchez explicó “nos han hecho creer que emprender no tiene nada que ver con trabajar, sino con el hecho de ser tu propio jefe, manejar tus horarios, etc., y si incluye eso, pero, además es dedicarle el 100 por ciento de tu potencial con tiempo, trabajo y organización”.

De las series, películas y libros que van a cambiar el enfoque emprendedor, @yosoymerysanchez mencionó “si tienes HBO te recomiendo "Sillicon Valley" y en Amazon Prime Video, no puedes no ver una y otra vez el clásico "The Office"; más allá de películas y series emprendedoras netamente, la serie que marcó mi vida es Gilmore Girls y, si de mujeres emprendedoras y luchadoras se trata, Lorelai es un ejemplo que seguiré siempre”.

“De los libros que recomiendo, el primero sería “Dinero Feliz” de Ken Honda en el cual se plantea la filosofía japonesa aplicada al arte de hacerse y volverse millonario, viviendo en plenitud con el dinero y lograr dinero de forma abundante especialmente si estás trabajando en tus ingresos; otro sería “Hábitos Atómicos” de James Clear, el cual está revolucionando la ideas de los emprendedores; y otra opción sería “Revoluciona Tu Vida” de Alberto Apolo, en el cual se aprende a vivir como uno ama y de lo que uno ama para lograr esa vida que uno desea; dedícale 15 minutos de tu día a leer una de estas tres opciones y te garantizo que veras cómo cambia tu vida”.

Mery Sánchez contó que, al comienzo de su carrera profesional, trabajó en múltiples corporaciones, liderando grandes equipos de trabajo y escalando diversos peldaños. En su búsqueda de crecimiento, decidió comenzar de cero contra todo pronóstico, abriéndose paso en el mundo corporativo como emprendedora con el objetivo de capacitar vendedores de todas las áreas e industrias, empresas, equipos de marketing, entre otros.

Manifestó que el éxito de su proyecto de mentorías, asesorías y capacitaciones la llevaron en 2018 a crear la primera y única escuela de emprendedoras registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Argentina: Malva Comunicación, una plataforma emprendedora que brinda capacitación continua y constante a través de una suscripción mensual en la que ha logrado impactar más de 7000 emprendimientos en diversos rubros.

A través de la Plataforma Emprendedora, Mery Sánchez ha creado métodos y estrategias certificadas con los que logra impulsar marcas y negocios, haciéndolos crecer, aumentando su productividad y metas. Ahora mismo, asesora gran cantidad de negocios multinacionales y multinivel en LATAM & EEUU, para quienes crea planes personalizados, adaptados a cada necesidad dictando charlas, conferencias, seminarios o talleres.

@yosoymerysanchez reveló que además de llevar la dirección general de Malva Comunicación, se encuentra en la preparación de su primer libro en el que compartirá con los lectores datos y claves para lograr el éxito en las ventas a través de la comunicación, la organización y la productividad.

Así mismo se encuentra en planes de expansión para llevar su marca a mayor cantidad de personas en LATAM & hispanohablantes en todo EEUU a través de la Plataforma Emprendedora de Malva Comunicación.

Cabe mencionar que Mery Sánchez estudió Marketing y Comercialización en Buenos Aires, Argentina. Es mentora de ventas certificada por Cardone University en Miami, Florida. También es productora y conductora del podcast "La vida que te espera" en donde comparte su historia personal de forma íntima y motivacional, al tiempo en el que da a conocer los testimonios de las emprendedoras a las cuales le ha tocado asesorar. Actualmente, se encuentra cursando la maestría en Marketing organizacional por la Universidad de Stanford.