Marca Registrada regaló una noche inolvidable [VIDEO]

León Gto.- Una de las agrupaciones más destacadas de las últimas generaciones, Marca Registrada, tomó como escenario el Centro de Espectáculos de la Feria de León (CEFEL) la madrugada del lunes, donde los asistentes disfrutaron de sus ya conocidos corridos, durante su primera presentación en la ciudad zapatera.

Desde las 10:30 de la noche el redondel recibió a los teloneros Edu Ruiz y el grupo Nuevo Trayecto, quienes calentaron los ánimos de los más de 6 mil 500 asistentes que se encontraban al interior del Palenque.

La sensación del momento fue el grupo Coyulitos "La nueva sangre de México", quienes animaron a todo el público con su gran energía que proyectaron a cada una de las personas que esperaban a su grupo favorito, las cuales bailaron y cantaron con la joven agrupación.

De inmediato con la canción "El muchacho alegre", las parejas tomaron los pasillos del Palenque para mostrar sus mejores pasos de baile; "Disculpe usted" hizo a todos levantar sus copas y cantar a todo pulmón.

Fue hasta después de la una de la madrugada en que el grupo Marca Registrada salió al escenario entre luces y pirotecnia, donde las primeras notas de la canción "Si fuera fácil" provocaron que el público gritará a una sola voz al ver salir a sus ídolos.

Fidel Osvaldo Castro (cantante principal, acordeonista y compositor), Luis Fernando Medina (batería), Fidel Jiménez (base eléctrica) y Ángel Mondragón (segunda voz y guitarra base de 12 cuerdas), robaron suspiros y gritos de las mujeres.

El Grupo Marca Registrada, originario de Culiacán, Sinaloa, deleitó a todos con canciones como "Pateando latas" y "El comerciante"; conforme avanzaba la noche la emoción dentro del recinto fue en aumento, Fidel Osvaldo Castro, se acercó al público y se tomó algunas fotografías, al mismo tiempo que sus fans le regalaron una rosa.

Los vestuarios en color rosa y negro desataron en el escenario, donde el grupo no perdió la oportunidad de agradecer a sus fieles seguidores, seguido del grito "¡Arriba León Guanajuato!".

"Se los juro que cuando estoy cantando se me dobla la voz de los nervios, porque yo quiero que esta noche se la lleven en su cabeza siempre, me cueste lo que me cueste yo tengo que hacerlos sentir lo mejor esta noche, así que seguimos para adelante", comentó el vocalista.

Durante la canción "Sigan atentos" el cantante principal se acercó al público para continuar tomándose fotografías y saludando a cada persona, también se paseo por el redondel entregándose a todo su público.

Al terminar la canción "El capitán", entró al escenario El chiquete, famoso YouTuber y amigo de la banda Marca Registrada, salió al escenario y brindó con tequila entre los gritos de emoción de las mujeres.

"Mi crush", "El rescate", "La vida ruina" y "Solo me dejaste", fueron algunos de los éxitos que retumbaron en el CEFEL la madrugada del lunes.