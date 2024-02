Mägo de Oz se adentra en el heavy metal con “Alicia en el Metalverso”

Luego de una gira con algunas incertidumbres y cambios al interior de la banda, pero de grandes satisfacciones con su público, al celebrar sus 35 años de carrera, el grupo de heavy metal Mägo de Oz está de vuelta para lanzar su nuevo disco Alicia en el Metalverso.

Se trata de un álbum conceptual que actualiza el sentido del clásico libro de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas a nuestro contexto contemporáneo, y que, además presenta, un tono más metalero y heavy al que esta banda española tiene acostumbrados a sus fanáticos.

Entrar al mundo de las redes sociales

“Ya llevaba años pergeñando la idea, dándole vueltas en mi cabeza, porque esta novela de Lewis Carroll siempre me llamaba la atención. Yo sabía que quería hacer algo con esta obra, pero no podía darle forma hasta que un día, paseando por ahí, me surgió la idea: ‘¿Y si Alicia fuera una chica transgénero que en vez de entrar a una madriguera entrara al mundo de las redes sociales?’”, dice Txus de Felatio, uno de los fundadores de la banda, en entrevista con El Sol de México.

“A mí me interesa hablar de los problemas de los adolescentes de hoy en día: bulimia, ciberbullying, los problemas de identidad sexual. Creo que eso le puede interesar a los jóvenes de hoy, pero yo quisiera que cuando terminen de escuchar el disco se vayan a leer la novela, porque en ella hay muchas enseñanzas sobre la supuesta locura, que no es que estemos locos, sino que podemos estar en otras realidades, y que a veces es bueno salirse un poco del guion y no ser lo que la gente espera de ti”, agrega el músico y compositor.

Mover el avispero

Sobre el mundo del “metalverso”, Tux explica que nace del juego de palabras “metaverso” y “metal”, que surgió con la composición de una canción presente en este nuevo álbum en la que se hace referencia a las personas que desde las redes sociales se atreven a criticar sin tomar responsabilidad de sus palabras, y que, en el caso del metal, se sienten capaces de juzgar y creer tener la razón de todo.

“A mí no me molesta que la gente diga que yo, o Mägo de Oz puedan ser malos. Yo lo que realmente odio es la falta de respeto y el insulto cobarde que se puede hacer desde el escondite de un click; odio la degradación a las personas y la facilidad con que se juzga y se tira el trabajo de alguien con insultos. Yo creo que se puede dialogar y se puede tener una conversación sin tener una descalificación personal”, puntualiza el baterista.

Sobre el interés que ha tenido la banda por acercarse a la literatura —desde su mismo nombre que refiere al libro escrito por el estadounidense L. Frank Baum— Tux comenta que se trata de una parte medular de cada composición de Mägo de Oz, por resultar más provechoso hablar de personajes que tienen algo qué decir. El músico también refirió porqué considera importante tocar temas como los que pone a discusión en esta nueva producción musical.

“Para hablar de payasadas está el reguetón. El rock siempre ha tenido una parte lúdica, pero también ha tenido una parte bastante crítica, con una gran voluntad de mandar un mensaje social. Y es que eso es el rock, mover el avispero y decidir cosas. En Mägo de Oz nosotros siempre hemos y hablado de estas cosas. No tenemos miedo de tratar temas que a lo mejor la gente preferiría no ver”

Un disco más oscuro

Sobre lo que distingue este disco de los anteriores de Mägo de Oz, Tux asegura que en realidad el espíritu de la banda está ahí presente, pero que sí se trata de un disco con unas guitarras más pesadas, que al final de cuentas recupera música medieval, que continúa con su tradición de siempre experimentar.

“No es un disco totalmente distinto, pero sí que es un paso adelante. Hay gente que me ha dicho que en este disco Mägo de Oz se ha olvidado de las flautas y los violines, pero no es que los haya olvidado. Yo nunca hago dos discos iguales y ya había hecho Bandera negra, que tenía mucho de eso. Ahora quise hacer un disco que evidentemente no es tan divertido, sino más oscuro. Uno no le da gusto a todos, pero lo que sí es que nosotros hacemos lo queremos hacer”, finaliza.