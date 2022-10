Ludwika Santoyo sigue brillando en "La Rosa de Guadalupe" y "Un Día para vivir"

La actriz y creadora de contenido originaria de la Ciudad de México Ludwika Santoyo comunicó que próximamente saldrán en la pantalla chica sus participaciones en “La Rosa de Guadalupe” de Televisa en el episodio “La mancha”, el cual disfrutó y valoró mucho y en “Un día Para vivir” de TV Azteca.

Mientras que, en su etapa de creadora de contenido, determinó que en breve comenzará a subir videos que ayuden a concientizar.

Ludwika Santoyo platicó que sus inicios fueron a los 5 años estudiando en la Escuela de Actuación, Artes Escénicas y Audiovisuales Argos “Casazul”, con la maestra Paloma Arredondo, y en el modelaje con Erika Moran; siendo su primer proyecto la tercera temporada de la serie Capadocia donde le dio vida a la hija del juez Guita, siendo una producción por Argos para HBO, además participó en la película “Huérfanos”, dirigida por Guita Schyfter en donde su personaje fue “Josefa Ocampo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ludwika santoyo (@ludwikasantoyo)

Ludwika Santoyo contó que el proyecto que se le quedó marcado fue “Milagros (La divina Infinita)” interpretando el personaje de Lupita donde estuvo trabajando junto con Marlene Favela y Aitor Iturrioz para Estados Unidos, pero Kipatla en donde interpretaba a “Paula” hasta el día de hoy puedo decir que ha sido de mis proyectos favoritos, ya que conocí y trabajé con muchos niños, nos divertíamos muchísimo”.

Ludwika Santoyo mencionó que también participó en “Dos lunas” dirigida por Jerry, y producida por Argos. “Estuve participando como “Estefanía” en la serie “La piloto”, dirigida por Álvaro Curiel, con la producción de Lemon Films; en Serie “Las Buchonas” interprete a “Aurora (joven)”, dirigida por José Luis García producida también por Lemon Films; Fui parte del elenco de la serie de “José José, el príncipe de la canción” producida por Salvador Montes- Teleméxico, dándole vida a Susana”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ludwika santoyo (@ludwikasantoyo)

Ludwika Santoyo nombró que además ha participado en varios capítulos unitarios como “Confesiones de más allá” uno de los capítulos llamado “La mariposa negra” en donde su personaje era Aline; en “Fortuna” interpretando a (Paula niña) dirigida por Rodrigo Curiel y producida por Argos, al igual en varios capítulos unitarios para “La Rosa de Guadalupe” y “Cómo dice el dicho”.

Ludwika Santoyo recordó que el primer trabajo que le dio reconocimiento fue su personaje Paula en Kipatla. “Recuerdo haber estado en Six Flags con mis amigas y dos niñas en frente de mí, se estaban secreteando y las escuche decir ‘¿ella es la de Kipatla?’, y la otra niña le contestó ‘no sé, a ver pregúntale’ y le decía la otra niña ‘no pregúntale tú’, en ese momento no sabía que hacer de la emoción y de los nervios que me dio”.

Sobre sus referentes en la actuación, Ludwika Santoyo mencionó a los actores Fernanda del Castillo, Dayana Garroz, Luis Gerardo Méndez y Aislinn Derbez, con los cuales en algún momento le gustaría compartir algún proyecto.

Del secreto para ser una buena actriz, Ludwika Santoyo estableció “persistencia, preparación, constancia y disfrutar lo que haces”.

Al hablar de los jóvenes que recién están comenzando sus carreras, Ludwika Santoyo les aconsejó “sacúdete toda la pena que sientas, ya que no te deja nada; disfrútalo como niño y se responsable cómo un adulto; entre más cosas sepas hacer, conozcas, desde deportes, idiomas, etc., te abre muchas puertas”.

Ludwika Santoyo relató que su oportunidad de convertirse en creadora digital fue por uno de sus compañeros en la actuación que tuvo la idea de empezar un canal de YouTube con varios amigos actores, dividido por secciones, en donde su hermano (Gabriel Santoyo) y ella tenían la sección de deportes, así fue cómo ingresó al medio digital.

De los desafíos que ha tenido que enfrentar como creadora digital, Ludwika Santoyo expuso “considero que muchas veces le dedicamos más tiempo a ver relojes ajenos que el propio, cuando entre nosotros tenemos absolutamente todo para brillar y destacar, no es necesario pisotear a alguien para poder triunfar, el sol sale para todos”. “Al igual muchas veces tienes tus ideas completamente bloqueadas, hay días o incluso meses, en los que las ideas muchas veces no surgen y te sientes en blanco”. “También estar muy pendiente de las agencias o de las personas con las que te relaciones, por qué no todas tienen buenas intenciones”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ludwika Santoyo explicó que la actuación le ha ayudado en su faceta como creadora digital. “la creatividad es algo que me ayudado mucho en lo digital y esa habilidad la comencé a desarrollar en la actuación”.

Ludwika Santoyo manifestó que, si tuviera que elegir entre ser creadora de contenido y actriz, elegiría la actuación, por qué es una carrera que ha comenzado gracias al apoyo de sus papás desde hace 11 años aproximadamente. “En ella me he nutrido demasiado, es una carrera hermosa de autoconocimiento, la cual te lleva a reconocer tu dualidad y abrazarla”.

Para finalizar, Ludwika Santoyo dijo que para cerrar el año tiene proyectos geniales, de los cuales por el momento no pudo dar más detalles por el tema de la confidencialidad.