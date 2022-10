Los Metro homenajean a la diva del cine mexicano, Silvia Pinal

Silvia Pinal recibió un reconocimiento especial por parte de la Academia Metropolitana de Teatro, durante la entrega de los Premios Metro, que se celebraron esta noche en el Centro Cultural del Bosque.

La actriz Michelle Rodríguez encabezó un repaso por la carrera teatral de artista, presentando las canciones "¿Qué tal Silvia?", adaptación del musical "Hello Dolly"; "Justo tú" de "Ring ring llama el amor", el primer musical que protagonizó en 1957; "Hoy es hoy" de "Mame"; "No hay otra como ella" de "I love her".

La diva del cine mexicano recibió la presea en manos de Jaqueline Andere, con quien forjó amistad desde que compartieron créditos en la cinta "El Ángel exterminador" de Luis Buñuel, en 1962.

Silvia fue recibida en el escenario con una ovación de casi dos minutos. Al recibir el premio se mostró sorprendida, y aunque no le pasaron el micrófono para dar algunas palabras, no dejó de sonreír y lanzar besos a la audiencia.

Durante la ceremonia, que fue encabezada por Regina Blandón y Michelle Rodríguez, se reconoció a lo mejor del teatro mexicano, y se celebró la inclusión.

Además del homenaje, se presentaron los números musicales a cargo del elenco de "The prom", "El show de terror de Rocky", "Siete veces adiós" y "Aladdín".

A continuación, la lista completa de ganadores: