Lobo Estepario, freestyler mexicano participará por primera vez en FMS

Lobo Estepario, freestyler mexicano originario de Naucalpan, Estado de México, participará por primera vez en casa en la final de la Freestyle Master Series (FMS), continuando una tradición de talento mexicano en dicha instancia.

“Eso es bueno, no había tenido la oportunidad de representar a México en México en una Internacional tan grande”, relató en conferencia previa al encuentro. “Siempre había más mexicanos, era una costumbre que siempre estuviera Aczino en todas las Internacionales, por ahí había un par más, y hubo otras a las que por temas de Covid no pude asistir.

“Volteo atrás y veo que hay mucho talento mexicano, hay freestylers dentro de México que incluso improvisan mejor que yo, pero la constancia siempre va a superar el talento nato por así decirlo”, agregó Lobo Estepario, campeón de la FMS México en noviembre pasado.

En la que es su cuarta edición, la final de la FMS Internacional, primera liga profesional de freestyle rap de habla hispana, clasificó a los campeones de las FMS locales, es decir, los mejores exponentes de Iberoamérica.

En la ronda definitiva, el ganador absoluto saldrá como resultado de un sistema de competencia de batallas (duelos uno contra uno de improvisación de rimas) de eliminación directa, donde participarán Chuty, el campeón defensor del título, su compatriota Gazir, ganador de la FMS España, así los freestylers Letra (FMS Caribe), Larrix (FMS Argentina), Valles-T (FMS Colombia), El Menor (FMS Chile) y el argentino Cacha, entre otros. Serán 16 contendientes para definir al único campeón.

“En el escenario va a ser un batallón. No estoy diciendo que hay que llevarnos mal entre todos, no se trata de eso, a la mayoría de los que están acá los respeto, son increíbles personas, pero no puedes pedirle a un boxeador que te golpeé despacio, para mí el freestyle no tiene límites. Puede estar mal para algunos, pero para mí tienes que golpear lo más fuerte que puedas”, expresó Cacha.

Crecimiento exponencial: logro de todos

Actualmente, para Lobo Estepario, la organización de un evento de esta magnitud en México, es el resultado del esfuerzo que toda la comunidad mundial del freestyle ha aportado.

“De este crecimiento todos han sido parte, no solamente por ser mexicano hicimos que creciera el freestyle mexicano, sino que todos los países pusieron su granito de arena para que esto pudiera ser como es internacionalmente”, dijo.

“Todos venimos de lugares y barrios diferentes, algunos con más o menos carencias, pero a todos nos representa lo mismo: la pasión al freestyle. En lo que se ha convertido es gracias a todos ellos”, añadió.

La final de la FMS Internacional se celebrará este sábado 24 de febrero en el Pepsi Center a las 17:00 horas, con la asistencia de 800 espectadores, que agotaron las localidades en poco tiempo.