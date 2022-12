La tradicional Pastorela mexicana rendirá homenaje a Héctor Bonilla

Además de entretener con la historia, La tradicional pastorela mexicana homenajeará a Héctor Bonilla en su puesta número 34.

El proyecto lleva más de tres décadas de vigencia, se relata lo que vivieron los pastores previo al nacimiento del niño Jesús, acompañados de arcángeles y demonios, así como los tres Reyes Magos, a quienes le prestan voz los actores Juan Ferrara y los fallecidos Enrique Rocha y Héctor Bonilla.

CDMX ¡Pinocho en el Zócalo! Entérate cuándo se proyectará la película de Guillermo del Toro

“Ya llevan años presentando estas voces al momento que aparecen los Reyes Magos, representadas por enormes mojigangas. De alguna manera era una especie de homenaje a Rocha (que falleció en noviembre del año pasado), pero ahora será también para Bonilla, ahí ya están plasmadas esas voces y el público las disfruta.

“No se tiene planeado algo extra, el mismo hecho de presentar sus voces es un homenaje para estos grandes actores, incluso para Juan (Ferrara) que aquí anda. Pero también el mismo Héctor era muy de repeler a los homenajes. De alguna manera esto se seguirá representando hasta cuando se pueda y se quedarán esas voces por siempre”, afirmó el actor Pablo Valentín en entrevista.

El público vivirá una experiencia inmersiva desde que llega al Claustro del Instituto Cultural Helénico, donde se presenta el proyecto teatral. Degustarán ponche y se empaparán de la historia que precede a la obra.

“Comienza el espectáculo con una representación dancística prehispánica a cargo del bailarín Gregorio Cordero y se va transformando con lo que podría ser el mestizaje, luego salen unas marionetas al estilo del siglo XVII que recitan textos de Sor Juana Inés de la Cruz y se va explicando cómo fue la evangelización que era el principal objetivo de los españoles; después continúa la pastorela como todos la conocen”, comentó Valentín, quien forma parte de la puesta.

La batalla entre el bien y el mal termina en una gran fiesta mexicana, mientras que el show culmina con una mezcla de cantos, fuegos artificiales, posada y rifa de piñatas.

La pastorela cuenta con más de 25 artistas en escena, entre los que destacan Valentín, Armando Tapia, Ramón Bazet, Yolanda Navarrete, el cantante Alejandro Rivera, el grupo Son del Pueblo, Mario Alberto Macedo Brito, Víctor Hugo Garrido Pulgar, Zaira Ruiz Chino y Jorge Alonso Rodríguez Garfias.

La producción corre a cargo de Rafael Pardo, bajo la dirección de Miguel Ángel Morales.

Las funciones se llevarán a cabo hasta el 26 de diciembre, en horarios de 18:00 y 20:00 horas. Sólo 19 y 20 se ofrecerá una función, a las 20:00 horas, mientras que el 24 permanecerá cerrado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, en cuanto a los proyectos de Pablo Valentín, para el próximo año comenzará con las grabaciones de las temporadas 14 y 15 de Vecinos, un proyecto que, asegura, lo ayudó a proyectarse de mejor forma y conseguir nuevas oportunidades laborales.

“Ha sido un proyecto con un impulso incalculable, porque a raíz de que empezamos a hacer esto, a mí se me empezó a tomar más en serio como actor. Yo siempre hice teatro, desde la adolescencia trabajé en publicidad, pero en televisión que es un espacio que adoro y siempre he adorado, no era muy tomado en cuenta; era un actor capitulero.

“Ya con Vecinos muchos extrañamente empezaron a pensar y planear que pudiera darles otros personajes”, apuntó.