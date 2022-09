La tiktoker Doris Jocelyn maquilla el terror

Su popularidad es gracias a su talento en el maquillaje, así como los relatos macabros que comparte.

A sus 25 años, Doris Jocelyn cuenta con 15.7 millones de seguidores en TikTok; sus videos también están disponibles en Facebook, donde cuenta con 8.2 millones de fans y tres millones 150 mil suscriptores la siguen en YouTube.

Es una de las favoritas del público en el mundo digital, por los videos que comparte, en los que mientras se maquilla y transforma en diferentes personajes de películas, la joven va relatando historias de terror.

Sin embargo, aunque pareciera que es fácil conquistar al público en redes, lo cierto es que no, asegura la creadora de contenido en entrevista. Por ello, su técnica para empatizar mucho más con la audiencia, es mostrarse tal cual es, sin querer aparentar nada.

“Lo primordial es ser auténtico, mostrar mi personalidad y no enfrascarme sólo en un tema, que la gente vea lo que realmente me gusta, lo que me divierte y descubra con qué la paso bien; mostrar lo que me apasiona y conectar con el público, que entiendan qué tanto me gusta lo que hago, eso es muy claro en mi contenido.

“Siento que la clave del éxito es que tú visualices más hacia lo bueno que te está sucediendo y que vienen cosas mucho más fuertes para ti, más importantes y no dejarse llevar por la parte negativa que son las críticas, siento que eso sería un gran error que no los dejaría avanzar”, afirma.

Esa experiencia, es lo que compartió en la reciente VidCon México 2022, donde habló de la clave de su éxito en TikTok y en redes sociales; “es muy complicado crear contenido que impacte y que atraiga a las personas”, reconoce.

Además de motivar a los jóvenes a crear contenido digital de calidad, también exhortará a las generaciones anteriores a apoyar a sus hijos si es que es ese camino el que quieren recorrer. Más que limitarlos, acompañarlos a explorar o crear contenido digital.

“Lo más importante es siempre estar al pendiente de qué es lo que están consumiendo nuestros hijos y lo más importante es no limitarlos, sino guiarlos, observar lo que los niños consumen porque es muy fácil que encuentren contenido basura.

“Así que la recomendación es brindarle la confianza a los niños y no ser tan cuadrados sino ser más abiertos porque ahorita las redes sociales fungen un papel importante en la vida de todos, siento que si no estás en redes sociales, no estás, pero sí es importante mantener una línea de vigilancia hacia los menores”, asegura.