La mujer del diablo, una de las apuestas de ViX+ se estrena el próximo 21 de julio

La maldad es la carencia de amor, dice la premisa de la nueva serie La mujer del diablo, protagonizada por José Ron y Carolina Miranda, que se desarrolla en un ambiente rural y se estrena en ViX+, la nueva plataforma de TelevisaUnivision el jueves 21.

En su paso por la alfombra naranja en lujoso hotel de Reforma, el escritor Leonardo Padrón, habló de la trama: "Es una historia de amor atípica, inusual, difícil, que le transforma la vida por completo a una mujer que pensaba tener aspiraciones sencillas en la vida y le sobreviene un terremoto afectivo, con lo que le cambia su manera de entender el amor".

Padrón en la entrevista con El Sol de México, hizo saber que tras ver la postproducción de La Mujer del diablo "constaté la buena química entre Carolina y José, los mejores protagonistas que conjuntó el productor Carlos Bardasano, con escenas poderosas, porque a lo que más aspira un escritor es a esa química y la de ellos maravillosa".

De José Ron como Cristo Beltrán, apuntó: "con este papel se le sacó de sus personajes habituales de galán, el hombre del lado del bien, aquí es un papel muy complejo de ese lado oscuro, turbio, siniestro, capaz de hacer cualquier cosa y su otro lado es encantador, carismático. Entonces cumplió ese reto fuerte, porque esa complejidad emocional del personaje, esa multidimensionalidad, no la había alcanzado antes.

"La audiencia va a ver a un José Ron, distinto, maravillosamente desconcertante. Mientras que Carolina tiene desde el minuto uno emociones a manera de una ruleta rusa. Es una actriz que le aplaudí muchas veces en postproducción".

La mujer del diablo, una de las apuestas fuertes de la plataforma Vix+ / Cortesía | Vix+

Y no quiso pasar por alto que en la trama, "también se muestra el sometimiento a la mujer que no sólo es en un país, sino en toda América Latina. Aquí de alguna manera el personaje protagónico es sometido, abusado y vemos la lucha de ella y su entorno para de alguna manera resucitar de su propio desmoronamiento. Se pone la lupa sobre el tema del sometimiento y es imperativo exponerlo actualmente".

Para Leonardo Padrón, "el amor es el propio villano en cada uno de los personajes, más grises que blanco o negro".

José Ron al ser entrevistado también por este diario, reiteró su sentir de llevar el peso de la historia como el protagonista. "Cristo es un papel especial que se sale de todo esquema a lo que he hecho anteriormente, es totalmente diferente y espero que la audiencia lo perciba y que guste, porque finalmente trabajamos para el público contando historias para su entretenimiento".

También ahondó José que con Carolina "hicimos varias escenas fuertes, candentes que yo antes no había hecho porque en televisión es mas light. Aquí fue intenso y me gustó aventurarme a hacerlo. Yo soy el benefactor del pueblo Villa Clara, un personaje como Cristo que ama la naturaleza, es un justiciero y que se preocupa por su gente, por llevarles educación, pero como todo en la vida, tiene un lado no tan agradable. Mi lado oscuro lo hago divirtiéndome, jugando, sin juzgar al personaje. Me aventé el clavado en la fosa, como se dice".

Adriana Louvier en La mujer del diablo es Soledad Quintana, una mujer dura, un tanto fría, inteligente, muy frontal, pero también manipuladora. "Soledad es sumamente manipuladora, tiene claro sus objetivos, siempre los consigue. Es neurótica, fumadora, sarcástica. Es una Soledad que traté de personificar lo mejor que pude porque nada que ver con Adriana, es lo que me gustó, de hecho es lo que más disfruto en escena y hago mi trabajo lo mejor que puedo, hice cosas nuevas".

Además de Carolina Miranda, quien en el panel de artistas apareció vía Zoom hablando de su experiencia en la serie, actúan también Mónica Dionne, Alex Perea, Azul Guaita, Ariane Pellicer, Marco Tostado, Arianna Saavedra y Mauricio Pimentel.