La escuela TU1MILLON creada por Amadeo Llados, con la cual ayuda a triunfar a sus seguidores

El coach español de 31 años Amadeo Llados, quien actualmente reside en Estados Unidos, adelanta que para el 2023 su objetivo es impactar millones de vidas alejando a las personas de sus vicios y acercándolos a sus sueños a través de hábitos, mindset, fitness y emprendimiento.

Amadeo Llados recordó que a los 20 años dijo basta a escapar su vida con alcohol. Fiestas, drogas y determinó perseguir su pasión, el fitness. “En 2015 tenía tan solo $50 en mi cuenta de banco, trabajaba de fregaplatos y obrero en la construcción. Decidí trabajar duro y ahorrar, empecé a invertir todo mi dinero en conocimiento, en coaches y mentores que estaban donde quería llegar y tenían los resultados que yo quería tener, esto me cambió radicalmente la vida en tan solo tres años. En 2018 me convertí en Millonario como coach online fitness, pero lo más importante en estos años ha sido los cientos de vidas que he impactado y cambiado a través de mis redes sociales y de mi coaching”.

Es por eso que en el año 2019 decide fundar la escuela TU1MILLON con el objetivo de ayudar a cientos de personas a escapar el sistema y vivir de su pasión.

La Escuela TU1MILLON es una escuela creada alrededor de la experiencia y conocimiento de Amadeo Llados de como escapo el sistema como coach online comento.

A día de hoy han pasado más de 2000 alumnos por TU1MILLON con cientos de casos de éxito que ya han escapado el sistema gracias al curso TU1MILLON y están viviendo de su pasión con su negocio de coaching online día a día.

La escuela TU1MILLON consta de dos fases:

La primera fase es donde se trabaja los hábitos, mindset y fitness para convertirse en un GANADOR

La segunda fase es donde se aprende a monetizar tu pasión, nunca trabajaras cuando te dediques a lo que amas.

En esta fase Amadeo Llados enseña a escalar tu negocio de coaching online a +10K al mes replicando el mismo método TU1MILLON que le llevo a el de fregar platos en 2015 a millonario en 3 años como coach online fitness

Destacar que el método TU1MILLON no solo se puede aplicar para vivir del fitness sino que es válido para ser coach online en cualquier sector, tiene casos de éxito de magos, ciclistas, barberos, abogados, tiendas ecommerce, dropshipping, automatización de YouTube…

Amadeo Llados expresó “A quienes buscan emprender les aconsejaría que empiecen ya, que no esperen el momento adecuado para tener todo perfecto, porque eso nunca llega, ya que el emprendimiento se aprende mientras se ejecuta, además es importante rodearse de personas adecuadas, e invertir el dinero en conocimiento”.

“considero que un emprendedor es una persona que nunca se rinde, que es impulsado por el progreso”.

Amadeo Llados declaró “la libertad de ser yo mismo, hacer lo que quiera y ayudar a los demás a diario son de las cosas que más disfruta de todo lo que ha logrado hasta el momento con TU1MILLON.

“No solo he cambiado el mindset, cuerpo y hábitos a cientos de followers/alumnos, sino que después a muchos les enseñe a crear su propio negocio online de coaching y a enseñar lo que han aprendido”. “Cientos de empleados han escapado del sistema en la escuela TU1MILLON y ahora son libres financieramente”.