Karol Sevilla tiene una afición secreta, ella te lo cuenta

Karol Sevilla entró al mundo artístico con la consigna de concluir una carrera universitaria, pues ese era el requisito que sus padres le pidieron para dejarla seguir por ese camino. En esa búsqueda por una actividad alterna a la actuación, se encontró con la fotografía, una pasión que pudo explorar gracias a su nuevo tema, Dime dime.

“Me encanta sacar fotos, tengo mis cámaras y todo el equipo, me gustaría estudiar más a fondo en algún momento, cuando me sienta cansada del medio artístico”, compartió en entrevista con El Sol de México.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Cuando me sacan fotos siempre pregunto para qué sirve esto, soy muy preguntona en ese sentido, me gustaría experimentarlo más conmigo, pero sé que me falta mucha práctica. Lo practico con mi mamá y con otras personas”.

La cantante explicó que si bien por el momento es un pasatiempo, nunca deja pasar la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que ha adquirido.

“La vivo más cuando estoy como Karol no artista. Cuando salimos de viaje o vamos a lugares conocidos, siempre tomo un montón de fotos. En los aviones por ejemplo soy fan de sacar fotos, estoy siempre editando y subiendo a las historias”.

En el video de su nuevo sencillo; que fue compuesto por Luis Fonsi, Nabález y Mango, la también actriz se puso en la piel de una paparazzi, quien durante la cobertura con un artista, termina enamorada de él.

Según comenta, fue un honor interpretar ese papel, pues admira y respeta profundamente la labor de los comunicadores, e incluso reveló que ha tenido propuestas por parte de su equipo para subir videos de entrevistas a YouTube, pero no se ha atrevido a dar ese paso.

El rodaje del clip se llevó a cabo en la Ciudad de México, hecho que la llena de orgullo, dado lo contenta que se siente de sus raíces.

“Me encantó mostrar lugares de nuestro México, en el principio estamos en el Centro Histórico, y después se grabó en el Desierto de los Leones. Me gusta dejar en claro que soy mexicana de corazón, y hay muchos lugares preciosos”.

Karol reiteró también su compromiso con la juventud, y señaló que continuará haciendo temas con los que pueda dejar un buen mensaje a sus seguidores, y aportar algo diferente a la escena musical.

“Es una responsabilidad muy grande, pero sin duda me encanta. Constantemente es un gran trabajo ser la voz de mucha gente, sobre todo de niños y adolescentes. Es un proceso, pero hoy en día lo que hago es mostrarme tal como soy, y eso es lo que les gusta”, finalizó.