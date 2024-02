Juan Osorio apuesta por narrar conflictos amorosos en “El amor no tiene receta”

La nueva telenovela del productor Juan Osorio aborda la relación de un hombre con una mujer trans, en un novedoso enfoque romántico, junto a problemáticas como la trata de personas y las diferencias de clase social.

Osorio acompañado de los protagonistas Claudia Martín y Daniel Elbittar, así como parte del elenco: Azela Robinson, Altair Jarabo, Beatriz Moreno, el debutante en telenovelas mexicanas Nicola Porcella, Juan Carlos Barreto, Harry Geithner, y Liz Gallardo, entre otros, anunciaron el estreno del melodrama, que se transmitirá a partir del lunes 19 en Las Estrellas a las 20:30 horas y cuyo tema central es interpretado por Emilio Osorio.

Juan Osorio, productor ejecutivo al tomar la palabra, dedicó este proyecto a su madre. “Es un momento especial porque siempre tenía un angelito que me daba su bendición. Hace poquito se fue y hoy que está en el cielo está dedicada a ella. Espero que siga teniendo sus bendiciones. A ti mamá, espero que esto te guste”.

Mencionó además agradecimientos a sus directores de escena, Bonnie Cartas y Éric Morales, así como al equipo de producción “y a nuestros jefes, por permitirnos soñar con cada nuevo proyecto que se nos encomienda”.

Con locaciones en Iztapalapa, donde habita “Paz”, el personaje interpretado por Claudia Martín, el contraste en la trama estará presente con la vida de los millonarios, que recae en Daniel Elbittar como el magnate “Esteban” quien tiene en su suegra a su peor verdugo.

“Este proyecto es comandado por una figura altamente sensible, altamente comprometida y que ha sabido embonar bien las piezas de lo que ustedes como televidentes van a ver para que toque el corazón de mucha gente”, mencionó Éric Morales.

“Yo creo que de las cosas que a mí me dejan absolutamente contento es volver a casa convencido de lo que estamos haciendo merece la pena y que nuestro productor ha sabido amalgamar un equipo de gente sensible como son los actores y actrices y a un equipo de gente comprometida como son nuestros distintos departamentos. Aunque lo importante es la esencia de ‘El amor no tiene receta’, que está basada en la humildad, esta historia humilde y dotada de mucha humanidad es lo que se va a reflejar en pantalla porque nuestra energía se fue a este objetivo central”.