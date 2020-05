Janeth Valenzuela se abre paso en la escena de la música regional mexicana

Janeth Valenzuela es acordeonista y cantante de música regional mexicana, ella se abre paso en la escena musical, y pese a que por motivo de la pandemia se cancelaron importantes presentaciones y giras, la chihuahuense trabaja constantemente en colaboraciones, covers y en canciones de su creación para demostrar su estilo.

Janeth nos platicó acerca de sus presentaciones y los planes que tiene para este año, que han cambiado debido a la contingencia sanitaria “la súper importante en el Lunario del Auditorio Nacional que era el 29 de mayo y pues no se pudo llevar a cabo y la movimos para el 26 de abril del año que viene debido a la pandemia, la habíamos movido al 28 de agosto y nos la volvieron a cambiar”.

Pese a cambios de fechas Valenzuela no deja de trabajar y ofrecer nuevas propuestas musicales“no hemos dejado de trabajar, movida al cien por ciento, hemos tratado de mantenernos los más positivos posible, moví la agenda, todo lo que se tiene que hacer en estudio en casa, lo deje para estos días, dejar material listo y en cuánto nos dejen volver a la vida normal nos dejen hacer la promoción y hacer los conciertos” compartió Janeth para la OEM.

Janeth Valenzuela nos compartió que realizará vídeos musicales y próximos estrenos de canciones además otra versión de un aposta “es el lanzamiento de un cover que la gente me pidió muchísimo, se llama Flor de Capomo, ha tenido muy buena aceptación, a tres semanas de haberlo lanzado está con 70 mil reproducciones en Spotify, para nosotros no es un número que no generalmente se tiene y estamos preparando unas mezclas con un ritmo diferente, y también traen salsa y reguetón, es algo nuevo, norteña y rock”.

Aparte de sus covers Janeth nos contó que tendrá un dueto con un intérprete norteño popular que la influyó a tocar el acordeón “estoy preparando un dueto con Darey Castro, es mi primer dueto, yo empecé a tocar el acordeón con la música de él, para mí es un honor que me haya pedido una colaboración y es mi primer dueto y lo estaba cuidando mucho para que fuera con alguien muy especial y se me dio con quien fuera quien me motivó para empezar a tocar el acordeón”.

Janeth Valenzuela consciente que son violentadas, se unió a la campaña nacional A favor de la campaña nacional A favor de las mujeres y en contra de la violencia y nos platicó de su experiencia al ser mujer y abrirse paso en la música “para mí ha sido muy difícil complicado sobre todo el hecho de ser mujer y el género al que decidí entrar y claro que se dificulta, entra a un mundo dominado por hombres y el instrumento yo elegí pues está dominado por hombres pero el paso se abre por el trabajo con la disciplina y tocando puertas”.

Janeth Valenzuela resaltó que su trabajo constante le ha permitido crecer “es más que nada que te permite llegar a donde tú quieras y no haciendo caso a lo que la gente te diga muchas veces se te va a decir que no puedes, que no es para ti, pero tienes que tener bien clara la meta y lo demás hacerlo a un lado “comentó la cantante que ha compartido escenario con Ramón Ayala, Julión Álvarez, Los Cardenales de Nuevo León y Calibre 50.