Grisly, la revelación irapuatense en el rock alternativo

En el 2019, la vida de los irapuatenses Luis, Ángel, César y Bryan dio un giro de 180 grados, pues de tocar en la cochera de uno de ellos pasaron a ser uno de las agrupaciones con mayor futuro en el rock, tras despegar en el género con el nombre de “Grisly”.

Lograr que cientos de personas sigan su música a través de redes sociales, miles de visitas en sus videos de Youtube no ha sido sencillo para este cuarteto de rock alternativo.



En entrevista con la Organización Editorial Mexicana, Ángel Aguilar, voz y guitarra; Bryan Leroy, baterista; Luis Padilla, bajo y César García en la guitarra reconocieron que no ha sido un trabajo sencillo llegar al gusto de sus seguidores; sin embargo, ni los lugares vacíos, ni la falta de recursos pudieron contra su lucha y dedicación que le han puesto para que el proyecto de “Grisly” no fuera una banda efímera.



Los “Grisly” recordaron cómo fue que surgió el proyecto musical el cual refleja una esencia de historia y amor por las culturas.



Ángel Aguilar quien es voz y guitarra dentro del proyecto contó cómo fue que se conocieron a través de las redes sociales y desde entonces no han parado de ser sus productores, músicos, managers e incluso staff.

Los cuatro músicos saben que aún les falta mucho camino por recorrer, que aún no está en el lugar y espacio que les gustaría estar incluso salir de México y ser reconocidos a nivel internacional con su estilo “espantoso”, como a ellos les gusta llamarle.

Grisly actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Yollotzin”, canción escrita por Bryan y Ángel y producida en el Estudio Cola de Perro, ya se encuentra desde junio en todas las plataformas digitales de la banda irapuatense.