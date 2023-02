Gio Miranda: el estilista y artista de belleza de celebridades internacionales

La historia de Gio Miranda como mexicano que ha tenido éxito en Estados Unidos y obtenido clientes de diferentes nacionalidades se presenta como un ejemplo de que no hay que conformarse y que con trabajo duro, pasión y preparación se pueden lograr grandes cosas.

Gio Miranda nació en México y según comenta, creció en una educación muy conservadora donde creían que tener cierto tipo de profesiones es lo que valía la pena. Miranda estudió durante 4 años enfermería con la licenciatura de obstetricia, pero no sentía que fuera algo para él.

Cuando empezó a maquillar y peinar a su madre cada vez que asistía a eventos sociales fue el punto de no retorno para Miranda. Su madre no dudó en darle su apoyo y desde ese momento el mundo de la belleza se convirtió en parte de su entorno. “Empecé a soñar con ser un gran estilista y con esfuerzo y dedicación logré mi objetivo”, afirma el actual artista de belleza de celebridades.

Gio Miranda decidió emigrar a Estados Unidos para estudiar cosmetología y maquillaje profesional y siempre soñaba con trabajar en grandes pasarelas de diseñador, lograr una carrera respetada con la profesión que tanto anhelaba.

“Siempre quise estudiar en una escuela reconocida de peluquería, no fue fácil, pero logré con mucho esfuerzo estudiar en California lo que yo quería. Gracias a eso se me empezaron abrir puertas y las fichas del juego se fueron acomodando a mi tan anhelada carrera. Te confieso algo: nada es fácil, pero gracias a esto se me abrieron muchas puertas y decidí quedarme”, menciona el estilista.

Esto requirió que Gio Miranda tuviera que aprender otro idioma, adaptarse a nuevas comidas y otro sistema en general, pero afirma que como persona soñadora se quedó a construir y reforzar su carrera. A partir de esto, su vida cambió por completo.

Sin querer conformarse, Miranda quería trabajar en el mejor salón de belleza. “Sabía que entrar a ese salón no sería fácil pero siempre escuchaba dentro del ámbito de los estilistas la fama que tenía y el reconocimiento por muchas celebridades, intenté entrar tres veces como asistente, y gracias a Dios hubo una oportunidad”, agrega.

Miranda recuerda que no fue fácil, pero gracias a su desempeño con el tiempo logró ser ascendido a estilista licenciado. Con esto comenzó a hacer su cartera de clientes y a atender a personas y celebridades, algo que lo encaminó a trabajar con editoriales y cadenas de televisión.

“Trabajar con celebridades no es algo que sucedió de la noche a la mañana, son muchas horas detrás de una silla, mucha dedicación y desvelos”, enfatiza Gio Miranda.

En la actualidad es conocido como un artista de belleza de celebridades que ha trabajado con una larga lista de artistas internacionales como Carolina Sandoval “LA VENENOSA”, Lucero, Lili Estefan, Hebe Camargo (presentadora de televisión brasileña), Maribel Guardia, Liz Vega, Zarele Figueroa (hija de Joan Sebastián), Fiorella Gelli Mattheis (actriz brasileña), Fernando Colunga, Gloria Estefan y Andrea Escalona.

Otras celebridades con las que ha trabajado recientemente son Natti Natasha, Anitta, Lele Pons, Kim Kardashian, Simaria e Isabela Grutman.

Cabe destacar que el estilista mexicano ha logrado ganarse la confianza de las personas con las que trabaja, por lo que comenta que grandes artistas de Brasil han preferido quedarse con él y por ello aprendió portugués para eliminar la barrera del idioma.

“Soy una persona que no le gusta conformarse con nada y que siempre tengo que seguir aprendiendo de este mundo de la belleza, la moda, cambios en cosméticos y formas de maquillarse”, enfatiza Miranda.

Para este 2023, Gio Miranda comenta que su primer evento será en Europa como invitado por una línea de maquillaje importante. Además, participará en la reunión internacional de embajadores por Olaplex (ya que también es embajador de la marca), estará en México en un evento privado y fue contratado por una influencer brasilera para su boda en Toscana, Italia.