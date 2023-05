Gerania Mejias la bella venezolana que triunfa en redes sociales

Gerania Mejias la bella venezolana nacida en la ciudad de bolívar nos platica que realmente nunca le gustaron las redes sociales, jamás le llamo la atención , pero un día decidió realizarse una sesión fotográfica y fue ahí de donde tomo su primer contenido para su cuenta de Instagram en la cual no tenía ni 5 seguidores en aquel entonces, fue aquello que hizo estallar sus redes sociales a lo cual hoy en día cuenta con más de 1 millón de seguidores en instagram, mucha gente comenzó a darle likes a mis publicaciones y gente de todas partes del mundo a seguirme y me gusto, fue ahí cuando decidí usar más mis redes y subir más contenido hasta llegar donde estoy y bueno hoy en día me he dado cuenta que todo ha cambiado para bien y ha sido por las redes sociales.

Este mundo de influencer no ha sido fácil comenta Gerania Mejias, muchas personas te critican todo, que como te viste que si tienes celulitis, que como te maquillas, en fin muchas cosas y he aprendido a controlar eso, antes me afectaba mucho ahora creo que es parte de esto tantas personas no pueden gustarle un mismo color y lo más importante es que uno se acepte como es, las satisfacciones que tienes como influencer son aún mas ya que es un placer ver como tus seguidores te llegan a apreciar aun sin conocerte en persona de una manera inimaginable , a todas esas personas que me apoyan mil gracias ya que he podido sacar mucho provecho a esto ya que muchas empresas me llaman para publicidad de su marca, aunque ya se acabó mi vida social porque me conocen demasiado a donde llego y me piden un autógrafo o fotografía lo cual es algo que disfruto día a día ya que mis seguidores son mi gran familia, de verdad que sin ellos no hubiese logrado nada, les doy mil gracias a ellos y siempre que pueda ayudar en algo lo haré siempre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gera mejias (@barbiefitness19)

De pequeña estuve en modelaje, pero sentía que eso no era para mi hasta me caía en pasarelas, no fue fácil perder ese miedo escénico que tenía hacía la masa de personas que a diario me veía, pero fui perdiendo y controlando ese miedo y hoy día siento que puedo caminar y hablar de cualquier tema con cualquier persona.

A esas personas que día a día me escriben y me preguntan que deben hacer para hacer como yo, yo le digo ser ellas mismas y todo se empieza desde abajo, que en la constancia y el esfuerzo están los resultados que no dejen sus sueños que todo lo que uno se propone lo logra siempre y cuando trabajen para eso.

Gossip Luis Miguel agota boletos de preventa en menos de una hora en León

Para mí la base para alcanzar el éxito es la humildad siempre hay que ser humildes pero de corazón y estar siempre de la mano del todopoderoso Dios sin él no hay nada.

Mis proyectos para este año es continuar con mi línea de fajasbarbiefit, este año quiero sacar una franquicia a mi marca y también sacar una marca de ropa deportiva, todo con esfuerzo y dedicación se puede lograr.