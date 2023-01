Natalia Jiménez ofrece un show de antología en el palenque de León

León Gto.- Con un concierto lleno de nostalgia, amor y desamor, Natalia Jiménez enamoró a su público con su voz, al mismo tiempo que celebró sus 20 años de carrera en el mundo de la música.

ENTREVISTA

La cantante de origen español, en entrevista a los medios de comunicación previa a su presentación en el Palenque de León 2023, reveló que este tour ha sido muy especial y se prepara para colocar nuevas versiones de las canciones en un nuevo material discográfico.

"La gira continúa, este es el techo, el 2023, porque el 2022 nos fundió para mucho, pero nos faltó un montón de lugares para visitar, ahorita estamos arrancando aquí en León con 'Antología 20' de aquí vamos a estar en Estados Unidos", señaló.

Además, la intérprete española se mencionó muy contenta luego que logrará que su hija visitará México y pasará más tiempo con ella, esto luego de probar en varias instancias que su hija la puede acompañar en otros países.

También, Natalia Jiménez hizo referencia a la nueva canción de Shakira, donde posteriormente platicó mayores detalles de sus vacaciones en México con su hija.

"Yo en este momento también, yo no lloro y facturo (...), soy su madre, estoy muy contenta de haberlo conseguido y vamos a seguir luchando porque todavía me queda el conseguir algunos otros permiso que me faltan, pero estoy muy contenta porque ya conseguí eso y es un primer paso", comentó emocionada.

"Vamos a preparar una sorpresa que no puedo contar mucho, pero ya saben que yo soy así como embajadora del Estado de Guanajuato, los quiero mucho y tenemos un proyecto muy bonito para este año, así que nada, allí estén pendientes porque va a estar precioso ", agregó Natalia.

Agregó que muy pronto viene el disco nuevo titulado 'Antología 20 años de Natalia Jiménez', donde estarán todas las canciones que son parte del tour, que también incluirán nuevas versiones, con una Natalia que percibe la música de una manera distinta a como lo hacía cuando tenía 20 años.

CONCIERTO

Fue a las 23:15 en que el recinto apagó sus luces, se proyectaron en las pantallas imágenes de la intérprete, acompañados de una narración y agradecimiento de la voz de Natalia Jiménez, en el que se hacía un recorrido a su amplia trayectoria musical.

Entre luces en color azul y percusiones se escuchó la imponente voz de la cantante española, "Buenas noches León" emocionó al público y salió al redondel para intentar la canción "Dónde irán" y "Que te quería".

"Bienvenidos a Antología 20 años tour", grito emocionada entre gritos de sus fieles seguidores, posteriormente siguió con el tema "Niña", que fue creada con un gran sentimiento, las siguientes en la lista fueron "Tu peor error", "Algo más" y "Daría", que encendieron el ambiente.

"Está canción es para todos los que teneis un corazón roto, todos los que a veces pescamos una llamada porque alguien nos dejó, así como Shakira, ahora nosotras facturamos", mencionó Natalia justo antes de interpretar "Sueños rotos".

"Me muero" y un acústico en piano de la canción "Tu y yo", generaron miles de sentimientos, donde los celulares se levantaron para captar el mejor momento y dedicar el video en las redes sociales.

"La frase tonta", "Si quieres", "Tan solo tú", "Lo mejor de mi vida" y "El color de tus ojos", fueron coreadas de principio a fin.

El mariachi no faltó, ya que Natalia deleitó a su público con algunas canciones de música regional, en las que fue acompañada por mariachis, que hicieron de la velada una noche inolvidable.

"El sol no regresa", "México lindo y querido" y "El Rey", finalizaron la noche, canciones que se lograron escuchar en unísono hasta las afueras del Palenque, despidiendo así a la ex vocalista de la 5ta. Estación.