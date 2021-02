Fercho Reyes lanza “Cuando te vi” una canción que dice “no estás solo, no estás sola”

El cantante Leonés, Fercho Reyes, escribió una rola idónea para dedicar este 14 de febrero, la pista se llama “Cuando te vi”, una balada que promete ser todo un éxito y de la que dice el propio autor significativa en su carrera, que está inspirada en una amiga, dice Reyes “esta guerra sola no la vas a terminar”.

Fercho Reyes comentó que tomó la decisión de iniciar sus planes como músico de manera seria “voy para cuatro años que decidimos iniciar este proyecto en un ámbito profesional, que dejara de ser un hobby, que dejara de ser cantar por cantar, y buscar ya el tocar personas, el tener un comunidad de fans, una familia, esta canción no es la excepción”.

El cantautor leonés nos compartió que su melodía está inspirada en una amistad suya, a la que le dedicó un mensaje de apoyo “creo que Cuando te vi, fue algo muy bonito porque esta canción yo la escribí, ya tiene tiempo que la escribí fue para una amiga, ella estaba pasando por un proceso de, pues como lo puedo llamar, cuando estás atorado en sentimientos, rompiste con alguien, todo se te juntó, traes como el sentimiento a flor de piel, esta canción es un enfoque directo de no estás solo, no estás sola”.

Con el estreno de Cuando te vi Fercho quiere llegar al público y ofrecerle un mensaje “de hecho hay una frase en esta canción que amo, que dice, esta guerra sola no la vas a terminar, para mi este es el mensaje de cuando te vi y encantado de sacar este sencillo, yo creo que aparte de animarme a lanzarlo, yo moría de ganas por estrenar música y con este tema de la pandemia, nos hemos detenido, ha sido un san Quintín porque al final del día, todo lleva un inversión económica, de tiempo, de personas, creo que ahorita pues con este sencillo la intención es tocar muchos corazones y poder encontrar corazones que se sientan identificados”.

“El nombre Cuando te vi, luego luego piensas, es romántica la rola y sí, es romántica la canción, puedes dedicársela a alguien con el que estés saliendo con quien quieras, como tu quieras dedicarla, pero en lo personal, esta rola nació por un mensaje de aquí estoy, no estás sola, no te derrumbes y si ya te caíste, yo te voy a levantar, este tipo de situaciones creo yo que todos hemos pasado por un momento de que todos queremos tirar la toalla, donde ya estuvo bueno, no hay dinero, no hay amor, no hay nada” comentó el cantautor leonés en su vista al El Sol de León.

Fercho Reyes destacó que el estreno de su pista es significativo, dijo “creo que este es un respiro, esta canción que me tiene muchos sentimientos, traigo demasiado, tengo hasta un nudo en la garganta del significado que es para mí esta canción, escucharla y ver los comentarios”.

“Cuando te vi” acaba de estrenar videoclip y está en YouTube, y, detrás de este estreno, está el trabajo de todo un conjunto que se llama Fercho Reyes “el video es la máxima expresión de una canción, independientemente de escucharla, es el relato a través de un video, ya puede cambiar cierta perspectiva, la verdad es que soy feliz y no me arrepiento de nada en esta vida, este sueño ha estado siempre y la gente que se ha sumado a mi sueño y se ha subido al barco, ha sido por esta garra y estas ganas, que ya no nada más son mías, ya son todos, es un equipo completo, tener a mi brazo derecho que es mi manager Armando, Iván, mis músicos, esto ya un grito de un conjunto de un proyecto que se consolida” comentó el cantante.

A pregunta expresa de sus influencias musicales, Fercho nos compartió que sin importar el género, él quiere dejar un mensaje y sentir la canción “como influencia yo amo toda la música en general, yo ya pasé por tintes de música urbana, canté con banda, hay una canción mía que grabaron las valedores de la sierra en banda también, yo la verdad no estoy peleando con ningún género, el único género, que a la mejor no podría cantar, sería un rock como más pesado, porque mi voz es totalmente cursi”.

“Mientras yo sienta la canción el género no me importa, mi intención es darle el mensaje a alguna rola” dijo Fercho.

El cantante leonés habló acerca de sus planes este año y que en los meses que vienen lanzará nuevas pistas y detalló que ya ha realizado más música con anterioridad “hay un disco que se llama Sentimiento encontrados, desafortunadamente ese disco no tuvo como promoción, no tuvo impacto” y añadió respecto su proyecto que “primero sobrevivir creo que sí está extraña esta situación, ni cuándo, ni para dónde se va acabar este rollo, pero lo único que puedo prometer por ahora es que viene más música, vamos a estar tratando de lanzar sencillo cada dos meses con la intención de no pararlo”.