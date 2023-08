Eva Vitija rinde homenaje a Patricia Highsmith con documental

Interesada en indagar “la influencia biográfica en su literatura”, la directora Eva Vitija se propuso rendir un homenaje a una de sus escritoras favoritas: Patricia Highsmith.

Durante dos años, trabajó en el documental que estrena este jueves en México, titulado Loving Highsmith, que además de dar a conocer su vida, elimina esa imagen de que solamente era una autora de crimen, pues se adentra en sus relaciones sentimentales, cuya huella está plasmada en las novelas de Highsmith, dice la directora en entrevista con El Sol de México.

La obra de Patricia Highsmith, es conocida por las adaptaciones a la pantalla grande, como Extraños en un tren, su primer éxito literario que en 1951 dirigió Alfred Hitchcock, El talentoso Mr. Ripley (1999) de Anthony Minghella, y Carol (2015) de Todd Haynes, entre otras.

En Carol, se refleja más claramente el tinte autobiográfico que la realizadora buscó en las novelas de Highsmith, al ser una historia de amor lésbico.

Vitija es amante de la obra literaria de Patricia Highsmith, y conforme la iba descubriendo en su investigación, no podía creer que no existiera una película sobre ella. “Ella es difícil de describir, es una mujer muy ambigua; eso la describe mejor”.

“Siempre me imaginaba cómo era ella durante este proceso, a veces encontraba algo sobre su vida, pero al día siguiente me encontraba con todo lo contrario”.

El largometraje es una biografía de la escritora a través de la voz de su familia, amigos y parejas sentimentales.

“Ella escribió muchos libros que pareciera que no tienen qué ver con su vida, pero puso mucho de sí misma en ellos. Está muy oculto, y yo quería tener la clave para entender esa influencia biográfica en su literatura”, explicó.

“Hay personas que se esconden, o cuyas identidades son un misterio, y eso tiene mucho que ver con su vida amorosa. Ella tuvo que esconder su identidad como una mujer que ama a otras mujeres”.

HABLANDO CON SUS AMORES

Dado que su objetivo era que esta historia se dibujara a través de testimonios de personas que la conocieron, la realizadora se dio a la tarea de localizar a algunas de las parejas de Highsmith, como Marijane Maeker, Monique Buffet y Tabea Blumenschein.

“Desde el inicio fue muy interesante hablar con ellas, porque es algo que no se había hecho antes”, cuenta sobre estas charlas. “Tuve que hacer trabajo de detective para encontrarlas, a veces no era tan fácil localizar sus números telefónicos y sus direcciones, tenía que encontrarlo con ayuda de personas o libros, no son una generación que esté en internet”.

Antes de sentarlas frente a la cámara, las visitó en varias ocasiones para platicar con ellas y ganarse su confianza, y sobre todo demostrarles “que iba a contar una historia que también era la suya, y no otra cosa”, explica.

UN LEGADO POCO RECONOCIDO

Eva Vitija considera que las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de los libros de Highsmith, han ayudado a difundir su obra, pero lamentó que todavía hay muchas personas que no saben quién es la mujer detrás de esas historias.

“En Texas, el lugar donde nació, no hay ningún letrero ni nada. Incluso hay una librería y no sabían que ella había nacido ahí. En Estados Unidos no es muy conocida, y tiene que ver con que era catalogada como una escritora de crimen, y eso no se acopla realmente a su trabajo.

“Cuando descubrí los diarios todavía inéditos, me absorbieron. ¿Cómo fue posible que la escritora de estas novelas oscuras, fuera una romántica incurable?”.

En 2022 se publicaron los diarios de Patricia Highsmith, que guardó entre su ropa y fueron encontrados y revisados por su editora, Anna von Planta. La escritora, fallecida en 1995, se muestra en esas páginas, describe el sello Anagrama en su presentación, “visceral y descarnada, con una incansable pasión por vivir y escribir”. Esa misma imagen sin filtros quiso mostrar la realizadora en su documental-homenaje.