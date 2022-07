Estrenan contra viento y marea Mirreyes contra Godínez 2

Más que un equipo de trabajo, el elenco de Mirreyes contra Godínez 2 se considera una familia.

Desde 2019, algunos crearon vínculos de respeto y cariño, los nuevos integrantes para la segunda parte formaron también una excelente relación con los antiguos, pero lo que más les enorgullece a todos es la unión que lograron.

Eso se reflejó hace unos días, cuando todos compartieron un mismo comunicado a través de sus redes sociales donde alzaron la voz contra quienes han ejercido algún tipo de abuso, respaldándose en su posición de poder.

Antes, la actriz Danna Ponce denunció al productor Coco Levy de presunto abuso sexual.

“De pronto, la falta de información es lo que nos tiene como sociedad un poco polarizados, en esta ocasión era imposible no decir algo porque este equipo siempre ha sido amoroso, un lugar seguro, digo lo de la falta de información porque no es una lucha entre hombres y mujeres, es una lucha que nos atañe a todes, hombres, mujeres y personas no binarias y que teníamos que unirnos como equipo para decir que reprobamos categóricamente cualquier tipo de abuso.

“Hemos sido muy 'afortunades' en esta producción porque todo funciona bien y así debería de ser para todo mundo, no nada más en la industria (fílmica) sino en cualquier lugar en lo laboral, en tu casa, donde sea”, afirmó Regina Blandón en entrevista.

Minutos después del comunicado en el que los pidieron los actores a la distribuidora Videocine “romper el pacto” y hacer algo al respecto, las actividades de promoción de la cinta se cancelaron.

Y aunque ante la denuncia formal, así como una decena de acusaciones de otras mujeres, el hijo de Talina Fernández aseguró, a través de un video publicado en sus redes, que los señalamientos eran falsos, hace una semana la empresa Videocine, filial de Televisa, tomó la decisión de despedir al productor y finalizar cualquier relación laboral con él.

En un comunicado, Videocine informó sobre una investigación contra Levy; mientras que el también actor pidió una disculpa a quienes han resultado afectadas por sus palabras y acciones.

El equipo de Mirreyes… mantiene su postura de respaldo a las víctimas.

“Todo lo demás no nos atañe, lo único que sí es la posibilidad y apertura de decir en los medios que, nosotros como personas con conciencia, no vamos a apoyar nunca algo que no nos gustaría que nos hicieran”, enfatizó el actor Alex de Marino.

Por otro lado, tras el éxito de la primera entrega, la cual recaudó 238.6 millones de pesos y se posicionó entre las cinco cintas más taquilleras de 2019, Mirreyes contra Godínez vuelve con una segunda parte en la que los empleados tendrán que lidiar con nuevos retos, pero ahora fuera de la oficina.

El equipo se irá a un retiro en una locación selvática, sin señal y, soportando los humores de cada quien, ¿lo lograrán?

“Es un logro que se esté presentando porque fuimos contra viento y marea, empezamos a filmar en el 2020, en marzo, sólo fue semana y media cuando nos mandaron a nuestras casas, como a todo mundo, pensamos que íbamos a retomar en un mes, pero no pudimos hacerlo hasta un año después.

“Fuera de que sea Mirrey o Godín la película habla de que los prejuicios son de uno y nos lo tenemos que quitar porque unides somos más fuertes”, comentó Blandón.

El filme dirigido por Chava Cartas cuenta con las actuaciones de Blandón en el personaje de Michelle y Daniel Tovar como Genaro, ambos lidian con los problemas de la empresa, mientras buscan la forma de solucionar sus diferencias como pareja.

“Las películas y el arte son un reflejo de la vida y si alguien se puede identificar en esa pareja ¡qué mejor!, y ver de fuera cómo tal vez no estás siendo empático o no estás escuchando al de enfrente. Cada personaje te regala una reflexión de tu vida personal y pues una está aprendiendo todos los días”, aseguró la actriz de 32 años conocida por su personaje de Bibi en La Familia P. Luche

A la historia se suman nuevos personajes como el de Lua (Roberta Damián) que funge como la becaria y durante el viaje conectará mucho con Sofi (Gloria Stálina), quien a su vez está atravesando por una crisis amorosa.

Mirreyes contra Godínez 2: El Retiro ya está disponible a través de la plataforma ViX+.