“Esta noche vale to” con Anjeza

La propuesta musical de Anjeza Angie Gega no conoce fronteras y manda un mensaje muy claro a sus seguidores con su nuevo tema “Esta noche vale to”.

La canción con ritmos caribeños que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, habla de bailar, gozar y ser feliz a pesar de las circunstancias.

“Busco unir través de mi música. Quiero empoderar y que todo el mundo baile con mi música con y sin saber que significan las letras ya que canto en nueve idiomas, aunque me gustaría cantar en más”, expresó.

Anjeza es multifacéica, ya que ha sabido combinar su carrera como cantante con la escritura, la actuación, oradora motivacional y el mundo de la moda, además de ser conocida por su independencia, pasión y mensajes de fortaleza.

El talento y la pasión por la música le llegó a edad temprana, ya que de niña le gustaba bailar y cantar, cosa que además, hacía en tres idiomas. A los 16 años llegó su oportunidad de demostrar de lo que estaba hecha, por lo que hizo una coreografía con bailarines profesionales para un espectáculo que marcaría su destino desde ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANJEZA (@anjezamusic)

“Lo que me representa como artista es coraje, confianza y fe. Mucha fe, no acepto perder. Trabajo mucho para lograr mis metas, soy muy perfeccionista”, afirmó.

Tiempo después en Grecia, un manager la descubrió bailando al lado de artistas muy famosos y sin pensarlo dos veces la invitó a formar parte de su espectáculo, así comenzó a cantar melodías de Shakira y Jlo.

“Aprendí que no es fácil cantar y bailar mientras estás en vivo, pero continuaba. Cuando no tenía aire para poder cantar bailaba. Cuando cantaba una nota mala sin afinación decía ‘Está bien seguro que ellos no te entendieron nada.’ Y continuaba. Así fui aprendiendo”, dijo.

En la industria musical, Anjeza optó por el género urbano en el que propone dar un mensaje que inspire a las mujeres, así como de disfrutar la vida, sin importarle el qué dirán.

Para Anjeza la moda representa un estilo de vida que va de la mano con la música, ya que es la proyección que das ante tu público y la manera en la que te recuerdan.

La moda es una cultura de representación, tiene una voz poderosa. Lleva mucha confianza y respeto por uno mismo. Es orgullosa y con mucho coraje a la vez. Yo me identifico con todo eso. La música que yo hago considero que goza de las mismas cualidades. No podemos ser artista si no tenemos una imagen o brand.

Como artistas estamos conviviendo con el mundo de la moda y existe esa necesidad de representar nuestra imagen a través de la ropa. A mí me gusta tener un mensaje en todo lo que hago o represento, por eso acabo de lanzar mi mercancía oficial (playeras y gorras) con el slogan¿Me entiendes?

La frase nació en mi intercambio cultural con el mundo, cada vez que introduzco a Anjeza, sus metas y su visión siempre utilizo esta frase ‘¿Me entiendes?’ Para confirmar que el mundo entiende mi pasión, mi trabajo, mi visión, mi meta”, aseguró.

Además de ser cantante, actriz y motivadora emocional, Anjeza, es autora de dos libros publicados y un tercero en camino con el que muestra una faceta distinta con la pluma al transformar sus experiencias en historias de superación y éxito.

“Estoy escribiendo un libro basado en mi vida, pero escrito en tercera persona. Quizá nadie entienda que en realidad fui yo sobre todo porque no quiero poner atención en mi doloroso pasado sino dar un mensaje de amor. El libro se llamará: “Un corazón que sangre amor” y habla del viaje de una niña creciendo, aprendiendo y perdonando”, finalizó.