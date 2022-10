Es una nueva etapa de los personajes: estrenan segunda temporada de Acapulco

Las series mexicanas son mucho más que tramas de narcotráfico o productos de violencia; la belleza de nuestro país se basa en sus paisajes espectaculares, así como la calidez humana, aseguran Enrique Arrizon y Fernando Carsa, protagonistas de la segunda temporada de Acapulco, serie producida y actuada por Eugenio Derbez que estrena en Apple Tv+ este 21 de octubre.

Luego del éxito de la primera entrega, el equipo vuelve para continuar con la historia de Máximo Gallardo, un veinteañero que creyó que trabajar en el centro turístico más popular de Acapulco sería lo mejor de su vida. Sin embargo, esto no fue así.

Máximo tendrá que afrontar la realidad y saber lidiar con las fricciones que tiene con su jefe Don Pablo (Damián Alcázar) y el reciente compromiso entre Julia (Camila Pérez) y Chad (Chord Overstreet).

“Mostramos a los personajes en una nueva etapa donde están regresando a Las Colinas en un nuevo año, en 1985, con nuevos desafíos, inquietudes, todos nos preguntamos a dónde pertenecemos, cuáles son nuestras motivaciones y quiénes somos.

“Es una etapa de madurez y crecimiento emocional para nuestros personajes. Máximo viene de no tener el puesto deseado, de tener fricciones y desencuentros y ¿qué le queda?, seguir adelante, ir contra las adversidades; nuestros personajes van a vivir muchas cosas por primera vez, la gente se sentirá conectada con ellos”, afirmó Arrizon en entrevista.

Para esta entrega, el actor convivió mucho más con Eugenio Derbez, quien da vida a Máximo, en su etapa adulta. Previo a las grabaciones, Arrizon estudió el comportamiento del comediante, sus gesticulaciones, imitó su forma de hablar y, en general su esencia.

Por otro lado, Carsa, quien da vida a Memo en la ficción, destacó que el proyecto es una representación apropiada de la comunidad latina, incluso que se promueven mucho más los valores humanos.

“Todos nos cansamos de ser parte de la narrativa de que somos criminales, violentos, narcos, todo lo que tiene que ver con la oscuridad y este show manda un mensaje hacia todo el mundo, un mensaje de quiénes somos en verdad, que todo lo que hacemos es con amor, con pasión, lucha y lo dejamos todo en el campo, como dicen los futbolistas. Es muy padre porque la gente podrá tener una visión de lo que en verdad somos como comunidad”, expresó.

La diversidad sexual también se representa; Regina Reynoso es la encargada de llevar el mensaje de tolerancia a través de su personaje de Sara, acompañada por su mamá Nora, interpretada por Vanessa Bauche.

“El 80 por ciento de las familias latinas están sostenidas por mujeres, madres solteras, en esta segunda temporada es un tributo a esa relación tan compleja que hay con los hijos, hijas, con una hija adolescente en una época en la que no era para nada abierta la plática de la orientación sexual, mucho menos cuando hay fanatismo religioso de por medio, ignorancia de otros elementos.

“Nora tiene la inteligencia emocional de nunca soltar la toalla ni soltar a los otros, no soltarse ella como mujer, su vida, como madre, entender qué está pasando aunque eso le implique enfrentarse con sus propias creencias y esa es la parte más bella”, aseguró Vanessa.

El año pasado, una semana antes de comenzar con la filmación de esta temporada, el hermano de Bauche, Tito, falleció a consecuencia de la Covid-19, por lo que la actriz dedica este trabajo a quien fuera su confidente por muchos años.

“Mi hermanito era fanático absoluto de Acapulco, él conoció a Eugenio, lo conocemos hace más de 30 años, lo queremos, él lo admiraba muchísimo. Este proyecto está dedicado a él porque es mi luz, mi guía, mi ángel, mi inspiración y a todas las mujeres latinoamericanas, a la mayoría de las madres y mujeres que conozco, yo no he sido madre biológica, pero he sido cabeza de familia desde hace mucho tiempo”, compartió. La serie cuenta con 10 episodios. Raphael Alejandro, Carlos Corona, Jessica Collins y Rafael Cebrián completan el elenco.