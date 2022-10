En honor a su mamá, Guillermo del Toro extiende 10 años más la beca para jóvenes animadores

Guillermo del Toro, aún conmovido por el fallecimiento de su madre, Guadalupe Gómez –o del Toro–, anunció que las becas que ofrece para estudiar en la mejor escuela de animación del mundo se prolongarán por una década más.

El programa es ANIMEXICO y lo auspicia junto con la principal Cinépolis. Nació en 2018 y fue dirigido a estudiantes mexicanos en animación y que fueron aceptados en la Maestría en Artes: Animación de Personajes y Realización de Cine Animado, de la escuela de comunicación visual, artes y animación GOBELINS, de París.

Hizo público el proyecto en la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y entonces detalló que bastaría para hacerse acreedor de la misma, ser mexicano y presentar la solicitud de admisión. Se activaría al momento de ser admitido.

En la misma incluyó costos de viaje, manutención, inscripción y por supuesto las cuotas escolares. La maestría tendría una duración de dos años, impartida en inglés, y no tenía límite de edad para los solicitantes.

Su madre falleció el fin de semana y este lunes en una publicación en su Twitter, la que acompañó con un foto de su madre Guadalupe del Toro en su juventud, dijo: “Para honrar la memoria de mi madre me comprometo a una década más de la beca ANIMEXICO para jóvenes animadores”.

Doña Guadalupe participó como actriz en la película “Doña Guadalupe y su Hijo” dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, pero además en dos cortos: La felicidad de la señora Consuelo (1985) y El día que mi mamá salió de compras (1986), de Arturo Villaseñor

En un segundo tuit agradeció todas las condolencias: “Quiero por este medio agradecer todos los gestos, DMs y emails que he recibido. No he podido - y quizá nunca podré- agradecer cada uno. Pero no me piensen ingrato. Es un momento que pide silencio- y en él va mi gratitud y el acuse de recibo de tanta bondad”.

Quiero por este medio agradecer todos los gestos, DMs y emails que he recibido. No he podido - y quizá nunca podre- agradecer cada uno. Pero no me piensen ingrato. Es un momento que pide silencio- y en el va mi gratitud y el acuse de recibo de tanta bondad. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 17, 2022

Por cierto, el ganador del Oscar se estrenará dentro de su película “Pinocho”, que ha dedicado a su madre, con el tema musical ‘Ciao papa’, Del Toro ha perdido a su padre y a su madre, en un lapso de cuatro años de diferencia.

¿Quieres aplicar para la beca?

Los requisitos para la beca son:

Dominio de inglés.

Estudios de licenciatura en animación o experiencia profesional en el campo.

Excelente dominio de las técnicas de dibujo relacionadas con el campo de la animación (bocetos dinámicos y expresivos, perspectiva, originalidad gráfica).

Habilidades en animación 2D y animación 3D.

Habilidades en al menos dos de los siguientes campos: diseño de fondo, color, storyboard, diseño de personajes.

Conocimiento de herramientas de animación tradicionales y software como Photoshop, Premiere, Flash y TV Paint.

Conocimiento de composición con After Effects y de animación con Maya.

Publicado originalmente en El Occidental