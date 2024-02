Emmanuel Palomares protagoniza Vivir de amor

Hace tres años, Emmanuel Palomares obtuvo la nacionalidad mexicana y en la nueva telenovela de Salvador Mejía, “Vivir de amor”, se viste de charro. “¡Ya soy mexicano!, y así me siento. En esta telenovela lo mismo me verán en la ciudad como en la sierra, en el rancho familiar, siendo un apasionado de la charrería, de los caballos y todo lo que huela y sepa a campo”, dijo el actor venezolano.

Puede interesarte: Gaby Spanic regresa a las telenovelas como la villana Vivir de amor

“Este proyecto me llena el corazón y el alma, voy con todo. Tenemos escenarios en vivo de muchos lugares preciosos que son la identidad de México, es un gran compromiso llevar el protagónico, se me pidió portar el traje de charro, el cual lo llevo con el respeto que se merece.

“Nací en Venezuela pero mi tierra es ésta, hace siete años, por un personaje aprendí a montar y ahora otra vez aquí estoy montando a caballo”.

Gossip Giselle González da el claquetazo oficial para Marea de pasiones

A 12 años que vino a radicar a nuestro país, recordó que su camino no ha sido fácil. “La historia tiene varias locaciones, cuando vine a México tenía que vivir cerca del CEA en Televisa, que es uno de los lugares en los que grabamos y justo ayer me tocó grabar escenas enfrente del edificio donde viví durante muchos años en mi cuartito de azotea. Se me vinieron tantos recuerdos tan bonitos de lo que es la constancia, la disciplina y disfrutar el proceso.

Hasta ahora, el actor y cantante no sabe si le tocará cantar en la telenovela, como su compañera Gala Montes, quien interpreta el tema de salida. “Salvador aún no me dice otra cosa, es un productor que siempre nos sorprende.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La diferencia como protagonista es que tengo más escenas y claro es menos tiempo para prepararlas. La pasión por interpretar personas y el compromiso ha sido en mí desde siempre y me siento como pez en el agua en Vivir de amor”, declaró a El Sol de México.

Emmanuel Palomares comparte protagónico con Gala Montes y Kimberly Dos Ramos; además, actúa con Éric del Castillo, de quien dijo “él me cuenta anécdotas, me da consejos, para nosotros los actores jóvenes es una biblioteca humana, porque está viviendo la evolución en el mundo del entretenimiento, cuando a él le tocaron otros tiempos”.