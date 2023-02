Elizabeth De la Cruz: ¿Cómo convertirse en fashion influencer? y ganar dinero

Quienes tengan una atracción por la moda y consideran que siempre están marcando tendencia pueden interesarse en ser un fashion influencer. Elizabeth De la Cruz, una fashion influencer en Instagram, comparte algunos trucos para poder invertir en este trabajo y ganar dinero con ello.

La carrera como influencer puede ser rentable si se sabe cómo monetizar el contenido, y por experiencia de la influencer dominicana, solo una publicación en Instagram con una marca patrocinada puede generar cientos o miles de dólares. Sin embargo, De la Cruz aclara que todo depende del tamaño de la audiencia, alcance y tasa de participación.

“Hay algunas vías rentables que puedes considerar para monetizar, pero la mayoría de ellas implican trabajar con marcas y empresas”, menciona la dominicana. De hecho, convertirse en embajador de una marca es la mejor opción, pero también hay otras ideas para empezar.

Cómo lograr monetizar el contenido

Elizabeth De la Cruz menciona que una de las formas es promocionarse, etiquetar y mencionar a las marcas que se usan y compartir sus publicaciones de Instagram.

No obstante, la influencer destaca que hay que mantener la autenticidad y no dejarse llevar por la publicidad. “Puedes terminar hablando de las marcas de forma repetitiva y tu audiencia pierde el interés porque no ven autenticidad. En general prefiero compartir mis pensamientos o experiencias junto a una foto o reel”, explica la dominicana.

Otra forma de monetizar el contenido es a través de enlaces de afiliados. Para ello, hay que unirse a programas de afiliación de terceros que apoyen a las diferentes marcas que se promueven en el contenido. Cuando un seguidor haga clic a través del enlace compartido y compre el artículo, se recibe una comisión por ello. Puede ser un porcentaje pequeño, pero suma.

Una vez que se trabaja con una marca o empresa también se reciben códigos de descuento especiales. Como influencer se comparten los códigos a los seguidores y cuando se usan, el influencer recibe un porcentaje. “Es importante que creas en el producto que promocionas porque tus seguidores confían en ti como una guía para usar productos beneficiosos”, agrega Elizabeth de la Cruz.

Por otro lado, la fashion influencer aconseja crear una cuenta en Instagram Creator porque es por este medio que se pueden etiquetar marcas en las publicaciones, usar el panel de control y acceder a información detallada sobre la audiencia y rendimiento de las publicaciones.

Un dato que puede ayudar a incrementar los seguidores y tener mayor oportunidad de ser contactado por una marca o empresa es compartir contenido acorde al estilo propio y público objetivo. “La moda es un nicho muy competitivo, pero lo que debes hacer es marcar tu estilo, tener una visión clara y mantenerte fiel a ella. Si te gusta la moda cómoda o deportiva, o quizás algo más fancy. Enfócate en ello y define tu público objetivo”, afirma Elizabeth De la Cruz.