El eclecticismo sonoro de Santigold

Es inevitable pensar en Santigold o escucharla sin remontarse a 2007, esa época en la que millones de personas ya habían migrado su consumo musical hacia internet y en el que aún no estaban suficientemente desarrolladas algunas plataformas que hoy se antojan omnipresentes, como las redes sociales.

Fueron días en los que miles o millones de artistas se daban a conocer a través de MySpace, y en los que se respiraba cierto aire de renovación, como recuerda la propia Santi White, mejor conocida como Santigold, quien precisamente en aquel año dio a conocer sus primeras canciones, antes de lanzar su primer LP en 2008:

“Fue un momento realmente especial en la cultura en general, porque estaban sucediendo tantas cosas en el mundo, que realmente le dieron a la gente una sensación de esperanza. Creo que el arte realmente estaba floreciendo en ese momento, y en Estados Unidos eso coincidió con la elección en la que ganó Obama, algo que también fue muy emotivo para mí como mujer negra norteamericana”.

Sobre la parte musical (y tecnológica) de aquellos días, recuerda:

“Fue un momento en el que se sentía una especie de apertura, una oportunidad para avanzar y hacer algo diferente gracias a internet y a plataformas como MySpace, gracias a las cuales de pronto la gente ya no tenía que depender de las compañías discográficas porque ahí podías conectarte directamente con los fans, y eso lo cambió todo para gente como yo, que no encajaba… Bueno, sigo sin encajar, porque aunque hago música negra luego sienten que no encajo en ningún género, pero lo que sucedió ese año trajo algo de frescura real en la conciencia cultural, además de que la música fue genial ese año… Fue como el anuncio de una nueva era que creo que se extendió hasta 2012, cuando saqué mi segundo disco”.

Una década después, el panorama musical ha cambiado suficientemente, igual que el político y el tecnológico.

Luego de gozar durante varios años de un estatus de nueva figura de la música, gracias al éxito de canciones como “Creator”, “L.E.S. Artistes” y "Disparate Youth", y de codearse con artistas como Diplo, Karen O (Yeah Yeah Yeahs), Dave Sitek (TV on the Radio) o Julian Casablancas, y de sonar hasta en comerciales de televisión, la artista ha seguido adelante, trabajando en discos como 99¢ (2016) y en mixtapes como I Don't Want: The Gold Fire Sessions (2018), e incluso componiendo canciones para artistas como Ashlee Simpson, Scissor Sisters y Christina Aguilera.

Después de una pausa musical de cuatro años, en mayo de este 2022 la artista volvió a dar señales de vida con el lanzamiento de "High priestess", el primer sencillo de su cuarto álbum, que fue seguido de "Ain't ready", otro adelanto de dicha producción en la que Santigold cuenta con la colaboración de viejos conocidos como Rostam Batmanglij, Boys Noize, Nick Zinner (también de los Yeah Yeah Yeahs) y Dre Skull, además de nuevas caras, como Illangelo, Lido y SBTRKT.

Spirituals es el nombre que llevará esta cuarta producción, que es su primer LP en seis años y el primero en ser lanzado de forma independiente, a través de su propio sello discográfico.

El álbum se grabó en gran parte durante la pandemia, luego de que la artista se recuperara de una crisis creativa, que ella recuerda de la siguiente manera:

“De pronto estaba ahí, con tres niños fuera de la escuela –dos gemelos de dos años y uno de seis–, cocinando, limpiando, lavando la ropa y cambiando pañales desde la mañana hasta la noche. Estaba perdiendo contacto con la artista que llevo dentro, atorada en una parte de mí misma que era demasiado pequeña... Sentí que las otras partes de mí estaban encogiéndose o desapareciendo”.

Fue así como comenzó a hacer llamadas telefónicas y a reclutar a distintos productores, con quienes comenzaría a darle forma a lo que hasta entonces eran sólo ideas sueltas:

“Grabar este álbum fue un camino de vuelta a mí misma, después de estar atorada en modo supervivencia. No fue sino hasta que hice el espacio para crear que me di cuenta de que no sólo estaba creando música, sino una línea de vida... California estaba en llamas, nos escondíamos del virus y se desarrollaban las protestas de justicia social... Nunca había escrito tantas letras y tan rápido en mi vida. Sólo comencé a mirar hacia dónde pensaba que íbamos, a crear belleza y a dirigirme hacia ese lugar, algo que necesitaba para mí, pero que está ahí, para quien lo necesite”.

EL ECLECTICISMO LA DEFINE

¿Pero a qué suenan estas nuevas canciones? ¿Cómo es la banda sonora que la artista quiso crear para esta nueva época, tan distinta a la del 2007?

“Las canciones son muy diferentes entre sí, por lo que no podría decir que tienen un mismo sonido. Hay una llamada “My horror” que suena como un sueño o más bien como una pesadilla. Está "Shake", que suena como si estuvieras en la iglesia y tu cuerpo captara el espíritu, creo que tiene algo de Tom Tom Club, por esa típica mezcla de sonidos, pero trata de la lucha y la resiliencia, de cómo ganamos poder a través de la lucha”.

Sobre el sencillo “Ain’t Ready”, dice que es una canción que sacó adelante junto con Illangelo, Dre Skull y Sbtrkt, en lo que ella considera “otra colaboración verdadera de talento tan distinguido y asombroso”.

“Fue una de esas canciones en donde apenas abrí mi boca y salió toda la melodía -continúa-, no había palabras pero toda la emoción estaba presente. Para mí, la canción sonaba llena de dificultades y perseverancia. Sonaba como a una batalla y quería que la producción fuera dura, para reflejar ese esfuerzo. Al principio me costó trabajo encontrar las letras correctas, pero cuando las conseguí empecé a cantarlas una noche en mi estudio, a solas, y lloré... Esa canción fue mi propia canción de lucha. Es sobre tomar los golpes que te da la vida y volver a levantarte. Es sobre el cambio y seguir adelante. Es sobre fe y visión. Y es sobre asumir tu propio poder”, agrega.

También destaca “Fall first”, canción que ella ve como un intento de punk rock, pero futurista, con voces que van del fondo hacia enfrente, y "The lasty", que es más triste, ya que está inspirada en el caso de George Floyd, aunque de otra forma: “Es una especie de historia inventada de un tipo que sale y se hace mártir por el futuro de las personas, más o menos por ahí va”.

De hecho, asegura que aunque hay elementos nuevos dentro de esta fórmula, en general lo que podremos escuchar en este nuevo álbum está muy relacionado con el estilo ecléctico de Santigold:

“Creo que hay mucho del sonido que ya conoces, aunque creo que también hay muchas cosas que pueden sonar un poco diferentes. Pero todo suena a Santigold, definitivamente me gusta mezclar y creo que hay canciones que son muy diferentes a lo que había hecho antes”.

Agrega que se siente muy emocionada de finalmente poder lanzar su música ella misma, en propio sello, Little Jerk Records:

“Ese es un gran paso hacia adelante y creo que sucedió en el momento perfecto, así que estoy muy emocionada con la posibilidad de tener una relación directa con mis fans en la que no necesitamos un intermediario y en la que puedo aprender de ellos y de lo que les gusta, o sea, tener una conversación real con ellos, pero de un modo diferente de como sucede en las redes sociales, sino de una forma más real, más directa, así que espero poder construir algo así en este proceso”.

SE DIVERSIFICA

Destaca también su interés en diversificarse y llevar sus inquietudes creativas hacia otras áreas, fuera de la música. De ahí que la hemos visto haciendo colaboraciones con marcas para líneas de zapatos, accesorios y cosmética, además de haber tenido roles cómicos en The Office y NTSF:SD:SUV, de Adult Swim.

Es así como ha encontrado en plataformas como el cine, el teatro, la literatura y hasta el marketing distintas oportunidades para expresarse:

“He estado cansada del ciclo de hacer discos y estar de gira”, explica mientras discute sus intereses multidisciplinarios. “Quiero ramificarme a todas las formas de arte, y estoy muy emocionada de llevar mi música hacia nuevos lugares.”

Confiesa que en ese sentido, el mayor desafío ha sido concretar diversos proyectos antes de que los demás crean en ellos.

“De hecho ha sido difícil para mí poder concentrarme en una sola cosa, y por eso durante la pandemia aproveché que tenía un poco más de tiempo y pude avanzar en varios de mis proyectos… Realmente me gusta ser creativa más allá de la música y siempre tengo muchas otras cosas para compartir”.

Así pinta el 2022 para esta artista, una mujer incansable y continuamente en movimiento, que por otro lado está consciente de que ya no vive en aquel glorioso 2007, ni siquiera en 2012:

“Creo que la cultura definitivamente está atascada nuevamente en este momento, creo que las redes sociales tienen muchas cualidades negativas y que ahora hay mucho enfoque en las cosas equivocadas. Están sucediendo muchas cosas en el mundo que son tan pesadas y creo que es más fácil adormecerte para vivir en mundos virtuales, que lidiar con eso. Hay tantas cosas tan desalentadoras que están sucediendo, como lo de Roe Vs. Wade, son muchas peleas y a veces también nos cansamos de pelear, de tener miedo, es muy decepcionante, creo que la gente se cansa, por eso vuelven a adormecerse, ya sea con drogas, con videojuegos o con lo que sea”.

Antes de despedirnos, y para no cerrar la conversación de una manera tan desesperanzadora, dice que no puede esperar para volver a tocar en México:

“Siempre le pregunto a mi equipo si no nos han invitado a ir, así que por favor háganlo. De verdad me encantaría, necesito volver a México, porque es uno de mis lugares favoritos y sé que sucederá… ¡Sé que iré con este disco!”.

