Eduin Caz comparte destrozos de su departamento en Mazatlán

León, Guanajuato.- A través de InstaStories, Eduin Caz, el líder de Grupo Firme, expuso los destrozos que hicieron en su casa y aseguró que él es muy especial en esas cosas.

La agrupación se ha posicionado como uno de los representantes más importantes del regional mexicano en este país y en el extranjero, pero ha sumado a su fama, por situaciones personales expuestas por sus diferentes integrantes.

En esta ocasión, el intérprete de éxitos como “En tu perra vida”, “El tóxico” y “Ya supérame”, se mostró decepcionado y molesto tras visitar su departamento en Mazatlán, Sinaloa, y es que el descontento se dio luego de ver cómo había quedado el lugar, que había prestado a familiares y amigos que se encuentran de visita en esa ciudad.

“Hola, familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío: Todos los familiares y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero esto ya está roto, me dejan todo desordenado”, es como inicia su mensaje en el video.

A través de las tomas se puede observar una persiana maltratada por lo que finalizó diciendo que él es muy especial con sus cosas ya que nadie le ha regalado nada.

#Hilo parte 2. Eduin muestra los destrozos en su departamento pic.twitter.com/Hn8rIjepMV — Lo + viral (@VideosVirales69) May 20, 2022

“Evítenme la pena de que les diga que no, cuando me pidan el departamento porque ya no se los voy a prestar”, aseguró.

Cantante y empresario

El trabajo constante de Eduin Caz en la música ha dado como resultado su rápido ascenso en el ámbito musical, pero el joven de 27 años, también ha demostrado que es un hombre negocios.

Hace unos días, el vocalista de Grupo Firme, anunció un club de playa y restaurante en Quintana Roo llamado Tatich Tulum, el cual también compartió a través de una publicación en Instagram.

“Estamos listos: Tatich Tulum. Algo que no les había dado a conocer pero que les va a encantar. Gracias mi socio Jesús González Lomelí vamos por todo y que siga la fiesta”, escribió.

Pero ya se había estrenado en el ramo restaurantero, en enero del 2021 con “El sinaloense”, en Medellín, Colombia, lugar especializado en mariscos estilos Sinaloa, aunque sin explicación cerró ese mismo año.

Eduin Caz, es un estuche de monerías pues estudió Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Baja California y en el 2021 lanzó su propia marca de ropa.