Diversifican competencias de freestyle en México

Tras coronarse campeón de freestyle en el Duelo de titanes, Jony Beltrán reflexiona sobre el talento humano contra la llamada Inteligencia Artificial, que hoy en día ha cobrado mucha relevancia en redes sociales, debido a las fotografías generadas con esta tecnología.

En entrevista, el rapero señaló que “si le pones a una Inteligencia Artificial batallas, puede aprender a hilar conceptos, pero lo relaciono un poco con esta película de Yo, robot de Will Smith, que a veces hay que arriesgarte y saltar al vacío, no tanto como una fórmula. A veces quienes se lanzan al vacío terminan dando el súper golpe”.

Tecnología Aczino "aniquila" la Gamergy 2022 con sus rimas

Este certamen, que se transmitió en Twitch y reunió a más de 13 mil espectadores, fue organizado por la plataforma Amazon Music México, y contó con la conducción de Serko Fu y el dispositivo Alexa (que funciona con Inteligencia Artificial). Además del músico, también participaron Lobo estepario, Ghetto, Zticma, Dominic, Rapder, RC y Yoiker.

El jurado estuvo conformado por Muelas de Gallo, Dr. Zupreeme, Aczino y Alemán, cuatro raperos ya consolidados, que ronda tras ronda eligieron a su favorito. Tras casi cuatro horas de competencia, durante las cuales se enfrentaron por parejas en distintos retos, finalmente lo eligieron vencedor.

Al cuestionarlo sobre cómo lograr la agilidad mental para lanzar rimas tan rápidamente, señaló que simplemente se trata de mucha práctica y constancia.

“Siempre he dicho que no tanto de ponerme a entrenar, pero sí rapear mucho constantemente. Escucho un beat y me pongo a rapear, siento que cuando dejas de hacer eso, sí te oxidas. Te cuesta hilar las palabras tan rápido. La magia es eso, mantenerte activo y haciendo cosas, y eso está chido”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Jony reconoció también la labor de Amazon al fomentar el freestyle mexicano, pues con tanto talento que hay en las calles, considera necesario un espacio donde se junten los mejores exponentes.

“Me gustó, fue un evento muy dinámico y se puede adaptar mucho a otros como yo, que somos más de tirar a cosas de carisma o del show, más allá de un pedo más técnico. Me sentí cómodo y pude desenvolverme, y me enfrenté a weyes muy buenos en México”.

Como premio, el rapero realizará una canción con Amazon Music, y continuará trabajando en sus proyectos personales.