Después de la muerte de "El Dany", Iraisel rompe el silencio

La muerte del famoso regguetonero “El Dany”, del dúo “Yomil y El Dany”, llegó de forma inesperada la madrugada del 18 de julio del 2020, cuando el artista tenía tan solo 31 años de edad, debido a un paro cardíaco provocado por un “trombo”, impactando así la vida de todos sus seguidores, amigos, familiares; sobre todo la de su esposa Iraisel y su pequeña hija. “Fue complejo asimilar la situación, fue tan inesperado que eso lo hizo aún más difícil. Constantemente me preguntaba, ¿por qué a él?, ¿por qué sucedió esto?; tener que explicarle a mi hija lo que sucedió con su papá, y tener este cambio tan drástico de vida, ha sido el reto más difícil al que me he enfrentado”; declaró la viuda del famoso cantante.

El duelo es de las vivencias más complejas, sin embargo, @iraisel_55 ha levantado la voz tiempo después de lo sucedido, pues ahora busca ayudar y alentar a todos los que están pasando por un proceso similar, en específico para México, ya que además de tener aquí a la mayoría de sus seguidores, ella encontró inspiración por parte del sinaloense Daniel Habib, quien ha sido un pilar fundamental para que ella salga adelante.

De hecho, a finales de este año terminará de escribir su libro, dónde podremos encontrar “cartas personales”, con detalles de todo el proceso vivido, el impacto que ha tenido en su vida, y cómo poco a poco ha salido adelante. “En definitiva iré pronto a México a convivir con mis seguidores para llevar mensajes de aliento”, comentó.

También la reconocida cubana, ha salido adelante por su hija y poco a poco se dio una nueva oportunidad en el amor, así como en otras áreas de su vida; sin embargo, esto provocó que se convirtiera en víctima de críticas de cientos de personas; situación que la impulsó a apoyar a hombres, mujeres y niños que están pasando por bullying, ciberacoso, burlas o críticas. “Hay cosas más importantes que la opinión de las otras personas, lo que nos digan solo es un reflejo de cómo están ellos por dentro; es más importante autoanalizarnos, enfocarnos en nosotros mismos y no escuchar las voces del exterior”.

@iraisel_55 tiene mensajes de superación personal, apoyo y aliento; y está trabajando en impulsar a otros por medio de las redes sociales.