De vender películas a dirigir cine: Eduardo Moreno estrena en Cannes su cortometraje “Glaciar”

Comenzó siendo empleado de la extinta tienda Blockbuster, era un adolescente que recomendaba películas a los clientes; hoy, Eduardo Moreno Fernández proyectará uno de sus cortometrajes en el Festival de Cannes, de los más importantes certámenes cinematográficos.

Su amor por el séptimo arte comenzó desde muy pequeño. Trae en la sangre el talento, debido a que es nieto de Emilio El Indio Fernández, sin embargo, Eduardo no quiso ser relacionado con él ya que buscaba formar su propio camino.

Puede interesarte: Inicia la edición 76 del Festival de Cannes

“Mi abuelo es una persona que murió antes de que yo naciera, a mí quien realmente me inspiró para hacer cine fue mi abuela Martha, ella de repente me invitaba a ver películas, me motivaba a imaginar, a pensar, idealizar, entonces yo cuando empecé mi carrera comencé a imaginar que quería ser director, y que primero me conocieran a mí y yo mismo conocerme, quería saber lo puedo hacer y de lo que soy capaz, mi apellido no es algo que he usado para mi beneficio”, afirmó Eduardo en entrevista.

Con perseverancia y mucha dedicación logró obtener premios en distintos rubros y, ahora, proyectar su más reciente cortometraje en Francia, protagonizado por la actriz Zaide Silvia Gutiérrez.

El proyecto titulado Glaciar, de menos de tres minutos, aborda la historia de Micaela, una mujer mayor de 50 años que es despedida de su trabajo en un supermercado. La preocupación e incertidumbre hacia su futuro son los temas principales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo Moreno Fernández (@edmfernandez)

“La inspiración para contar esta historia, la cual habla de que mientras el ser humano va creciendo, los mercados laborales se van cerrando, vino muy cerca, desde parientes, amigos que yo conozco que están pasando esta situación que, a veces, no es que debas de tener los años que tiene Micaela, sino que es algo que pasa con gente de hasta 30 años para ciertas chambas.

“Creo que es un tema que debemos de discutir cada vez más porque sí es un tema que se está volviendo, incluso, hasta más inhumano”, expresó el director de 36 años.

Glaciar formará parte del Short Film Corner de Cannes, integrado por cortometrajes de distintos países.

A pesar de que lleva 20 años de trabajo, Eduardo aún tiene mucho que aprender, dijo. En 2019 ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Seúl, por su largometraje Si tan sólo pudiéramos dormir esta noche y reconocimientos en cortos como Noche de estudio (2015) y Naufragios (2020), pero sus pies se mantienen en la tierra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Al final del día llevo 20 años, pero sigo reconociendo que soy un cineasta en formación, sobre todo por ser un cineasta autodidacta, no tuve la formación de la escuela (ya que no fue aceptado en cuatro ocasiones en escuelas de cine), ni porque me haya metido a trabajar en sets de grabación desde muy chico”, relató.

Por otro lado, Eduardo se concentra en el desarrollo de su siguiente largometraje que llevará por título La pasión de Grace, que ganó el premio a Mejor Guion en un festival de Mérida, Yucatán y que aborda la historia de cómo algunos padres intentan vivir a través de la vida de sus hijos, contó.