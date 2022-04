Dan hermanos Pancardo mensaje con humor

Los hermanos Pancardo llegan al estado de Guanajuato con su conferencia “Soltar es el secreto de la felicidad” en gira por León e Irapuato.

Sergio y Víctor Alfonso García Pancardo han causado interés y controversia por su forma de dar consejos en diversas áreas a través de redes sociales, especialmente Tik Tok donde incluso pueden amarlos pero también han recibido “hate” y hasta burlas por considerarlos machistas.

Los hermanos Pancardo son conferencistas que han destacado en México y Latinoamérica, el único dúo de speakers en todo el mundo, con 13 años de carrera y que han conseguido más de 12 millones de seguidores en sus redes sociales e impartido más de mil conferencias.

#leonguanajuato #hermanospancardo ♬ No me digas que no se Puede - Hermanos Pancardo @hermanospancardo Últimos boletos info: 2312336239 #leongto

No sólo han destacado por sus conferencias sino también por llevar estos temas al mundo de la música y son parte de la Sociedad de Autores y compositores de México, son su disco de canciones motivacionales titulado “No me digas que no se Puede” y cuenta con más de diez mil copias vendidas.

Los hermanos además tienen un libro titulado “Tocando el alma” el que logró ser un bestseller. Sergio y Víctor Alfonso cuentan con una historia de éxito muy dramática pues pasaron de ser cantantes de camiones a influencers, empresarios y conferencistas reconocidos.

Los conferencias aseguran estar enfocados en sanar, avanzar y cerrar ciclos, los hermanos Pancardo dan consejos con un estilo dinámico, entretenido y reflexivo con el objetivo de crear una sanación a través de expresarse y salir adelante ante cualquier adversidad.

#hermanospancardo ♬ sonido original - Hermanos Pancardo @hermanospancardo Próximos monólogos: 6 de abril #salamancagto 7 de abril #leongto y 8 de abril #irapuato boletos info: 2312336239 ✨🤗 #tour

Este 07 de abril se presentarán en León con el monólogo "La mejor manera de decir adiós" en el Poliforum León. Después como parte de su gira este 08 de abril llegan a Irapuato al hotel Galería Plaza.