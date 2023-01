Continúa la disputa por nombre artístico de la Sonora Santanera

La posesión del nombre Sonora Santanera sigue en litigio. Gilberto Navarrate, director general de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, en representación de Yolanda Almazán, la viuda de Carlos Colorado, fundador de la orquesta, en entrevista con El Sol de México, pide que dejen de usurpar el nombre musical, porque ellos son los auténticos titulares del mismo, con la anuencia de Yolanda Almazán.

Al término de su actuación en el concierto de cierre del Juguetón 2023 en las instalaciones de TV Azteca, Navarrete también pide que Paquita La del Barrio quien ha hecho comentarios a favor de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, directores de La Única y Original Sonora Santanera, “mejor se siente a platicar cinco minutos con doña Yolanda, ella ni siquiera está enterada de estos comentarios de Paquita, porque le dolerían mucho, la señora Yolanda ha sufrido hasta intentos de despojo por parte de ellos.

Gossip Juguetón crece para alcanzar a más niños

“Nosotros no iríamos en contra ni de Paquita o de Sergio Mayer que apoyan a Arturo y Antonio, pero es muy conveniente que se instruyan más a fondo, ya es más fácil a través de las plataformas digitales enterarse el asunto de la Sonora Santanera. No tienen conocimiento profundo y hacen comentarios que son muy delicados, porque no sólo dañan a una familia, sino a una institución como lo es la agrupación”, describe en la plática.

Gilberto Navarrete declaró que la única forma para que se acabe el conflicto de la reserva y de marcas de la Sonora Santanera es “que se tiene que hacer justicia a la familia de Carlos Colorado, que le regresen el patrimonio musical que le heredó a la viuda Yolanda Almazán.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esperamos de ellos su profesionalismo, con estas acciones que hacen, ponen en riesgo su capital y la credibilidad de una institución, pero lo más importante, que se le dé el lugar y el nombre comercial a quien le corresponde y que persiguen desvincular el nombre de Carlos Colorado a la Sonora Santanera, es algo ilógico.

“Es cierto ellos son músicos, pero nunca se les cedió el nombre, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual les anuló sus marcas cuando salió la resolución del Tribunal Superior de Justicia, donde ganamos la demanda de la reserva de derechos”.