Concierto: Mono Inc. por primera vez en León

Siguen las buenas noticias para la ciudad de León, referente a eventos musicales de rock gótico. Una de las agrupaciones más importantes de Europa: Mono Inc., llegará por primera vez a México en 2023. ¡Y León será parte de su gira!

Los originarios de Hamburgo y formados en el año 2000, llenarán de energía y decibeles las instalaciones de la velaria del hotel Hilton Garden Inn el próximo 18 de marzo.

La banda se ha ganado adeptos alrededor del mundo gracias a su fórmula musical, que combina rock pesado, sintetizadores y una poderosa batería que seguramente provocará mucho slam en la “Capital Mundial del Calzado”.

Mono Inc. Se han denominado como los hijos de la oscuridad con un buen rollo que le aportan mucha luz al Rock Gótico.

Entre las novedades que presentarán en esta gira, que pasará por las ciudades más importantes de México, se encuentran las canciones de su nuevo álbum, Ravenblack.

En otoño de 2003 lanzaron su primer álbum de estudio, titulado Head Under Water. Este disco los hizo alcanzar bastante popularidad en las listas de reproducciones alemanas gracias a sencillos como NoCut y Good Songs.

Durante el año 2009, realizaron varias giras por varios países europeos, siendo teloneros de una de las bandas de folk metal más importantes de Europa: Subway To Sally. Esto consolidó una fuerte amistad que perdura hasta el día de hoy.

En su trayectoria han contado con varias colaboraciones como las de Lisa Middlehauve (Ex – Xandria) para el tema Teach Me to Love, y Joachim Witt, Tilo Wolff (Lacrimosa), y Chris Harms para el tema Children of the Dark, que fue lanzado por primera vez en el año 2016.

Es su presentación en León sonarán éxitos como “Superman”, “Temple of the Torn”, “Teach Me to Love”, “This is the Day”, “After the War”, “Children Of The Dark”, “The Book of Fire”, “Louder than Hell”, “Warriors” y “Heartbeat of the dead”, entre muchos más.