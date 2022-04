Cómodo liderato para Mads Ostberg y Noruega en el Rally de las Naciones

León, Guanajuato.-- El equipo noruego con Mads Ostberg y Eyvind Brynildsen acarician el título del Rally de las Naciones que se corre en terracerías guanajuatenses.

Al volante del Skoda Fabia R5, Ostberg hizo y deshizo a su antojo, ganó cada uno de los tramos que se efectuaron en la jornada sabatina, mientras que Brynildsen fue el mejor de los Mitsubishi de la clase NR4, eso les permitió a los nórdicos quedarse con una buena cosecha de puntos, 549 en total, aventajando por 132.5 al Team Europa que conforman el rumano Sebastian Barbu y el alemán Nicki Schelle. El mejor equipo mexicano es el integrado por Emilio Velázquez y Patrice Spitalier, ubicados en sexto con 216.5.

La sesión más larga incluyó 354.06 kilómetros, de los cuales 118.74 fueron de velocidad, divididos en ocho etapas con una triple pasada por Guanajuatito, doble en Otates y otra salida en Los Tepetates, la ruta de terracería más corta con poco menos de dos kilómetros de distancia y finalmente se celebraron las Súper Especiales en el Autódromo de León.

#RallyOfNations 🚗 | Paso de Dave Carapetyan en el tramo de Los Tepetates 1.



📽️: @05rowa



➡ https://t.co/U28khXWMs3 pic.twitter.com/H8O6h5k8Pb — El Sol de León (@soldleon) April 3, 2022

Y si este rally fuera para el mejor tiempo, sin duda que Ostberg y su navegante, el sueco Johan Johansson, tendrían la victoria prácticamente en el bolsillo, sin embargo, debido al sistema de puntaje, nada está dicho aún, pero el dominio noruego pinta abrumador.

Cabe destacar que la exhibición de Mads y Eyvind también se vio impulsada por la baja de última hora del ex monarca mundial del WRC en 1994, el francés Didier Auriol, quien iba a ser la dupla de Adrien Fourmaux. Ante la ausencia de Auriol, quien tuvo que entrar al quite por el representativo galo fue Felipe Suberville, aunque este no consiguió pegarse a los mejores de su categoría, de tal manera que Fourmaux, integrante de M-Sport en el Mundial de la especialidad, tuvo que cargar con la cosecha de unidades.

Fue el mismo Fourmaux quien le vino pisando los talones a Ostberg, hasta que en Guanajuatito 1 recibió una penalidad de un minuto, aunado a que en Otates 2 se fue hasta el cuarto puesto, siendo Benito Guerra Jr. con el Skoda Fabia R5 quien se quedó con el segundo mejor crono, aunque a casi 42 segundos de Mads. Previo a este repunte, Guerra venía luchando con el británico Matthew Wilson y abajito de ellos Brynildsen manteniendo a raya al finlandés Roope Korhonen, de mejores tiempos que su paisano Harri Rovanperä en el Citroën DS3 R5.

El día fue completo para Ostberg, salvo Otates 3, que tuvo que cancelarse debido a un percance solo de consecuencias materiales entre el auto del italiano Andrea Mabellini y una unidad particular.

Este domingo la actividad llegará a su conclusión con cinco etapas más, una de esas la Power Stage de Derramadero-El Brinco de 21.71 kilómetros.

Deportes Jornada de sinsabores para Rovanpera en el Rally de las Naciones

Rally de las Naciones 2022

Clasificación por Naciones

Equipo Puntos 1 Noruega 549 2 Europa 416.5 3 Francia 262 4 Ecuador 268 5 Italia 253.5

Ganadores por Tramo

Etapa

Piloto

Tiempo SS1 Callejera Guanajuato 1

Mads Ostberg (NOR)

01:04.4 SS2 Callejera Guanajuato 2

Mads Ostberg (NOR)

01:02.5 SS3 Guanajuatito 1

Mads Ostberg (NOR)

15:34.2 SS4 Otates 1

Mads Ostberg (NOR)

16:06.1 SS5 Los Tepetates 1

Mads Ostberg (NOR)

01:47.5 SS6 Guanajuatito 2

Mads Ostberg (NOR)

15:21.1 SS7 Otates 2

Mads Ostberg (NOR)

15:46.4 SS8 Guanajuatito 3

Mads Ostberg (NOR)

15:17.7 SS9 Otates 3

Cancelada

Cancelada SS10 Autódromo de León 1

Mads Ostberg (NOR)

01:42.9 SS11 Autódromo de León 2

Mads Ostberg NOR)

01:42.8

Itinerario

Domingo 3 de Abril