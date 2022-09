Clarissa Reyes la artista del maquillaje que se proyecta en el New York Fashion Week 2022

La empresaria latina Clarissa Reyes, además de ser un talento en el make up, cuenta con su propia academia y la licencia The New York State Beauty School Association (NYSBSA); certificada para dar clases de maquillaje y peinado.

“Los talentos son para impulsar y en mi academia, eso hacemos, demostrarle a la mujer latina que los sueños sí se cumplen, que quienes miraban a New York, como algo inalcanzable; Clarissa les demuestra que sí se puede y les abrimos la puerta al New York Fashion Week (NYFW) y al Miami Swim Week)”; expresó.

Clarissa Reyes ha participado tres años consecutivos en el New York Fashion Week (NYFW); liderando a su equipo de trabajo con su marca de cosméticos y su propia academia, que hoy en día es reconocida como una de las mejores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por New York Makeup Classes (@clarissareyesacademy)

Además, ha trabajado en televisión, un claro ejemplo de ello es su participación en el programa ‘Al Despertar’ de Univisión; en segmentos con NBCUniversal y Acceso Total Telemundo, dialogando y compartiendo tendencias en maquillaje.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Mi modelo a seguir es Huda Beauty, una empresaria musulmana- americana, quien rompió estereotipos de belleza e impulso a toda la comunidad de las redes sociales y a la vez creó una marca multimillonaria”; compartió el talento latino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por New York Makeup Classes (@clarissareyesacademy)

A la edad de 22 años, Clarissa Reyes ha puesto en alto que los sueños sí se cumplen cuando los tienes claros y demuestras pasión por lo que haces; ya que la mujer talento hoy en día cuenta con una corporación financiera de tres negocios que llevan su nombre: Clarissa Reyes Academic; Clary Beauty Cosmetics y su tequila Rosa Jewelry.