Claire Foy destaca el valor de la vida cotidiana en “Todos somos extraños”

La actriz Claire Foy disfruta interpretar a personajes que llevan vidas cotidianas, pues considera que los valores como la vulnerabilidad, la amabilidad y la compasión representan un empoderamiento más humano que en ocasiones es subestimado.

Así lo asegura en entrevista exclusiva con El Sol de México, conversación en la que habló sobre su participación en la cinta Todos somos extraños, que le valió una nominación al BAFTA como Mejor Actriz de Reparto, y donde da vida a una madre de familia.

“Todos piensan que quien no es primer ministro, o corre un maratón, o hace algo espectacular vive una vida difícil de alguna manera, o no vive cosas variadas. Pero la vida está llena de sorpresas, pérdidas y esperanzas, simplemente estoy muy interesada en la gente que hace eso”, explica la también intérprete de Isabel II en la serie The crown.

Precisamente recordando la labor de interpretar a la reina de Inglaterra en la ficción, evocó el trabajo de Cate Blanchett en la cinta Elizabeth (1998), donde da vida a Isabel I, y en su opinión se enfoca en resaltar los matices de una mujer común y corriente, que no necesa-riamente están relacionados con su rol en la realeza.

“Hemos escuchado historias inspiradoras de gente valiente que hace esfuerzos sobre humanos, o que alcanzan mucho en su vida, pero al mismo tiempo quiero saber de las personas que están logrando mucho, pero en escala más pequeña”. agregó.

EL AMOR COMO BASE DE LA HISTORIA

Por su participación en Todos somos extraños, cinta escrita y dirigida por Andrew Haigh y basada en la novela Strangers (1987) de Taichi Yamada, Claire Foy obtuvo una nominación al premio Bafta a Mejor Actriz Secundaria.

Foto: Netflix

La historia aborda la vida de Adam (Andrew Scott), un joven que tras un encuentro con su vecino Harry (Paul Mescal), comienza a visitar la casa de sus padres (interpretados por Foy y Jamie Bell) que murieron 30 años atrás, pero los recuerdos lo dominan a tal grado que empieza a verlos como si estuvieran vivos.

La dos veces ganadora del Emmy dijo haberse sentido muy maternal hacia su coestrella, pues desde el guion podía sentirse el amor que existía entre ambos personajes, convirtiendo su vínculo en algo muy humano.

“El rol que tienen las mujeres de cuidar y amar a la gente, no creo que esté restringido para las mamás necesariamente. Está la atención y cuidado que damos a nuestras amistades y familias”.

La también ganadora del Globo de Oro subrayó la importancia del rol que juegan las mujeres y las madres en la sociedad, calificándolo como igual de “crucial e importante” que aquellos que juegan los hombres.

“Cuando se trata de maternidad aprendemos viendo como los niños, no por lo que te dicen, sino por lo que ves. Entre más importancia le ponemos a eso es mejor, cuánto cuidado y amor recibe un niño, cuánta atención, todas esas cosas son relevantes”, comentó.

CONSTRUYENDO EL RECUERDO

Claire afirmó que parte de la magia de la cinta fue recrear los escenarios por los que transita el protagonista, a través de las vivencias que tuvo con sus padres en vida. En su opinión, ese ejercicio de memoria es algo muy cercano a todas las personas, pues los pequeños detalles son los que suelen permanecer durante muchos años.

“Hay cosas que recuerdas de tu infancia, como ver a tu mamá maquillarse, o el aroma de su spray de cabello, la alfombra que tenía, su colcha, las cortinas, todas esas son las cosas que terminan en tu mente”, subrayó la artista.