En secreto, Chabelo dejó en Tlaxcala una escuela para niños con discapacidad

Durante las anécdotas que recordaron famosos dentro del mundo del espectáculo tras la muerte de Xavier López "Chabelo", una de ellas fue la construcción de una escuela para atender a niños con discapacidad, la cual forma parte del legado que el conductor dejó en Tlaxcala

Tras ser difundida la noticia del fallecimiento de uno de los iconos de la televisión mexicana, por fin trascendió la acción altruista hecha en favor de la niñez tlaxcalteca.

Puedes leer también: "Ojo, mucho ojo, cuate" y otros comerciales icónicos en los que participó Chabelo

Manuel Ajenjo, guionista mexicano y autor de libretos de programas como La Carabina de Ambrosio, compartió con todos los mexicanos esa noble acción del "amigo de todos los niños", pero que siempre pidió mantenerla en secreto.

Xavier López "fue un ser humano de muy buen corazón y hacía muchas obras piadosas, que no quería que se supieran. Entre ellas una escuela en Tlaxcala para niños con discapacidad": Manuel Ajenjo tras la muerte de "Chabelo". #SábadosDeForo con @andreamvo | https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/qGWPr8hNgK — Foro_TV (@Foro_TV) March 25, 2023

Fue un ser humano de gran corazón, Xavier hacía muchas obras piadosas que no quería que se supieran, entre ellas puso en Tlaxcala una escuela para niños con discapacidad", dijo el escritor durante una entrevista con Foro TV.

"Además nos decía 'por favor no lo digan, no lo hago por publicidad ni para que digan qué buena persona es Chabelo. No, no quiero eso'. Pero ahora se puede decir... él tenía un gran corazón", finalizó quien también escribió El privilegio de Mandar.

Celebridades La Catafixia: ¿qué significa y cuál es el origen de la palabra popularizada por Chabelo?

Al tratarse de una acción que Chabelo mantuvo en secreto, es desconocida la ubicación de dicha institución.

Los niños siempre fueron los más importantes para Chabelo

Con su personaje de Chabelo, Xavier López siempre demostró su preocupación y cariño por los niños. Entre sus acciones para ayudar a la niñez está la campaña publicitaria Ojo, mucho ojo, cuate, en la que advertía a los pequeños de los peligros a los que pueden estar expuestos.

Además, su programa incentivaba a los niños a respetar a sus padres y hacerse de valores como la amistad, la gratitud y la empatía.

Hasta el día de su muerte, su amor por este grupo lo hizo merecedor del apodo El amigo de todos los niños. Este sábado, su hijo, Xavier López Miranda, pidió que lo recordaran por eso, su cariño a los niños.

"Mi padre fue un hombre con un gran amor a su trabajo y a los niños, fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos. Xavier López ya no está con nosotros, pero Chabelo será eterno".

Publicado en El Sol de Tlaxcala