Winona Ryder acusa a Mel Gibson de hacer comentarios antisemitas

El equipo de representantes de Mel Gibson negó las nuevas acusaciones vertidas contra él por la actriz Winona Ryder, que denuncia que fue testigo de varios comentarios suyos antisemitas y homófobos durante una fiesta.

No es la primera vez que Ryder se refiere a este hecho ni la primera polémica que rodea al actor por comentarios sobre la comunidad judía y LGTBQ, que ya empañaron su reputación hace años y llevaron a que perdiera su antigua agencia de representación en un momento en el que también era investigado por violencia doméstica.

"Esto es 100 % falso. (Ryder) mintió sobre eso hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo al respecto", dijo un representante de Gibson a la revista Variety.

La negación se refería a las últimas declaraciones de la actriz, quien en una entrevista con The Sunday Times recordó el encuentro que tuvo con Gibson durante una fiesta para responder si había sido testigo de antisemitismo en la industria cinematográfica.

"Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos. Mel Gibson estaba fumando un cigarro, todos estábamos hablando y le dijo a mi amigo, que es gay, 'Oh, espera, ¿voy a contraer el sida?'", recordó Ryder.

"Y luego surgió algo sobre los judíos, y él dijo: 'Tú no eres un 'Oven Dodger',¿verdad?", aseguró la actriz sobre la expresión utilizada en inglés para calificar de forma despectiva a los judíos y que referencia los hornos crematorios del holocausto.

Mel Gibson, director y actor

Ryder aseguró Gibson luego "trató" de disculparse con ella por sus comentarios, pero el portavoz de Gibson aseguró que no es cierto.

"Ella mintió. Él se acercó a ella, hace muchos años, para confrontarla por sus mentiras y ella se negó a hablar con él", dijo sobre la versión de Gibson.

Ryder se sumó al grupo de detractores del actor en 2010 cuando durante una entrevista con la revista QG ya mencionó parte de esta conversación, que entonces ubicó en "una de esas grandes fiestas de Hollywood, cuando él estaba realmente borracho".

Años antes, en 2006, Gibson culpó a los judíos de "todas las guerras del mundo" cuando fue detenido por la Policía por conducir bajo la influencia del alcohol y dos años antes se le acusó de dar una mala imagen de los judíos en su filme "The Passion of the Christ" (2004).

El actor también se vio salpicado por los polémicos comentarios realizados en una ocasión por su padre, Hutton Gibson, quien llegó a poner en duda el Holocausto.

Asimismo, varias organizaciones LGTBQ confrontaron al actor después de diera unas declaraciones despectivas sobre los homosexuales durante una entrevista con El País en 1991.

