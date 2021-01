Vocalista de Jamiroquai niega ser uno de los simpatizantes de Trump en el Capitolio

El cantante del grupo funk inglés Jamiroquai, Jay Kay, a quien algunos confundieron con uno de los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio estadounidense, negó el jueves ser ese hombre de torso desnudo, gorro de piel y cuernos que aparece en las fotografías.

En un video colgado en Twitter, el cantante de 51 años, simplemente vestido con una sudadera deportiva e imitando un acento estadounidense, dejó claro: "Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estaba con todos esos frikis".

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En las redes sociales, algunas personas hicieron bromas con el parecido entre Jay Kay, aficionado a ponerse cosas extravagantes sobre la cabeza, y el manifestante disfrazado, que la prensa identificó como Jake Angeli, un miembro del movimiento conspirativo ultraderechista QAnon conocido como el "Lobo de Yellowstone".

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc — Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021

Con el rostro pintado de azul, rojo y blanco, y luciendo un gran tatuaje sobre el pecho y una bandera estadounidense en una mano, el manifestante atrajo la atención de los fotógrafos cuando irrumpió el miércoles por la tarde en el Capitolio.

"Me encanta el tocado pero no estoy seguro que esa sea mi gente", tuiteó Jay Kay, conocido por éxitos de los años 1990 como "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" y "Space Cowboy".

Foto: AFP

El logo de Jamiroquai, bautizado "the buffalo man" (el hombre búfalo), representaba una silueta de su cantante llevando un enorme sombrero con cuernos.

Su último álbum data de 2017. "Nos gustaría volver a la carretera, pero por supuesto no podemos", afirmó Kay, en referencia a las restricciones contra el coronavirus en el Reino Unido.