[Video] Bono y The Edge sorprenden con cover de "Stairway to heaven"

Fue en 1971 cuando Led Zeppelin, que estaba en su mejor momento, lanzó al mundo su canción “Stairway to heaven”, escrita por los legendarios Robert Plant y Jimmy Page.

Desde entonces, convertida ya en un clásico, esta melodía ha sido cantada por decenas de intérpretes, aunque jamás como los integrantes de la agrupación setentera.

Ahora, quienes se atrevieron a realizar su propia versión acústica, fueron Bono y The Edge, miembros de la banda irlandesa U2, quienes hicieron lo propio como una forma de honrar y reconocer el trabajo de sus asistentes y colaboradores en cada presentación.

"El equipo de giras irlandés es el mejor del mundo, los sabemos bien. Sin embargo, hay detalle que molesta y tenemos que decirlo".

Esto lo señaló el vocalista de U2 a modo de broma, para referirse al hecho de que a los miembros de su equipo encargado del sonido, les gusta hacer las pruebas interpretando “Stairway to heaven”, sin importar el lugar donde se presenten, ya sea el Madison Square Garden o el Olympia.

"Estos músicos creen que tocan el tema aún mejor que la banda… y ¿sabes?, quizá sea así", dijo Bono, Vocalista de U2

Sin embargo, este momento de diversión por parte de los músicos, tuvo un propósito aún mayor, pues formó parte de una transmisión televisiva del proyecto “Songs From An Empty Room”, que busca reunir fondos para apoyar precisamente a los trabajadores de la industria de musical y los conciertos en directo, que han visto afectado su trabajo con motivo de la pandemia de Covid-19.

Por si esto fuera poco, Bono y The Edge también hicieron una donación de 230 mil dólares para una fundación y una asociación que también ayuda músicos, compositores, productores, promotores musicales y demás personal involucrados en este ámbito.

