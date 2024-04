Seventeen inicia una nueva era con su primer disco de éxitos

Seis meses después de haber lanzado su último material discográfico, el grupo surcoreano de K-Pop Seventeen presentó su primer disco antológico, que lleva por nombre “Best Album 17 is right here”.

“Tener un nuevo álbum siempre es una experiencia que nos provoca muchos nervios. Este es nuestro nuevo comienzo. Así que vamos a empezar de nuevo y seguir adelante”, mencionó S.Coups, uno de los 13 integrantes del grupo en la conferencia de prensa mundial de presentación al álbum.

El disco recién lanzado es también un repaso a la historia de Seventeen, incorporando elementos del pasado, presente y dando un vistazo al futuro de la banda.

“En lugar de simplemente recopilar todos los éxitos pasados que tenemos, queríamos agregar lo que sentimos estos días. Cuál es nuestra determinación y también la visión que queremos compartir sobre el futuro”, agregó Jeonghan.

“Miramos hacia atrás a lo que hemos hecho hasta ahora y luego nos embarcamos en un nuevo comienzo”, comentó Dino sobre “Best Album 17 is right here”, que está compuesto por 33 canciones, incluida “Maestro”, el sencillo principal, compuesto de la esencia de otros siete temas del grupo, entre ellos “Adore You”, “Oh My!”, “Rock with you” y “Super”.

“Lo encontrarán excepcionalmente familiar, porque también hemos entrelazado elementos de nuestra canción debut “Adore You”, mencionó Woozi, miembro y productor del grupo, quien aseguró que dicha mezcla fue con la intención de “crear una vibra completamente nueva”.

Mantienen el uso de la inteligencia artificial

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la agrupación que comenzó su camino en 2015 retomó el uso de la inteligencia artificial en la realización del sencillo.

Durante la conferencia se proyectó el videoclip de “Maestro”, al igual que las primeras impresiones que S.Coups tuvo al escuchar el sencillo por primera vez. “Había una sensación de miedo porque estaba preocupado por cómo los fans iban a reaccionar”, dijo.

“Cuando la escuché por primera vez fue muy emocionante. Me pregunté qué pensarían nuestros seguidores, porque personalmente me encantó. Pensé que sería una gran presentación en el escenario y creo que realmente la estamos teniendo”, agregó Joshua.

Además del videoclip de “Maestro”, Seventeen confirmó que habrá otras tres producciones audiovisuales, correspondientes a las canciones “Lalali”, “Spell” y “Cheers to you”.

En 2024 Seventeen tendrá otro lanzamiento, así lo aseguró Mingyu. “Este año es muy significativo para todos nosotros y tenemos mucho reservado para ustedes. Tenemos muchos eventos programados”.

Al margen de “Best Album 17 is right here”, los miembros de Seventeen se mostraron emocionados por llevar la oportunidad de llevar el K Pop de manera internacional en los meses venideros, pues estarán dando conciertos en Japón durante mayo; asimismo, llegarán al continente europeo por medio de Glastonbury y Lollapalooza Berlin.

De visitas a América Latina no han mencionado aún nada.