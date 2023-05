Muere Grace Bumbry, la primera afroamericana que debutó en la Ópera de París

Grace Bumbry, la primera afroamericana que debutó en la Ópera de París, en el año 1960, ha fallecido en Viena a los 86 años, según informa hoy la agencia APA citando a fuentes familiares.

Nacida en la ciudad estadounidense de San Luis, Bumbry murió el domingo en la capital austríaca, según informó a ese medio su hijo adoptivo, David Brewer.

Bumbry fue también la primera mujer negra en cantar en el prestigioso Festival de Bayreuth en 1961 como se destaca en su biografía en su propia página web.

President John F. Kennedy and First Lady Jacqueline Kennedy visits with mezzo-soprano opera singer Grace Bumbry following Ms. Bumbry's performance at a dinner at the White House. East Room, White House, Washington, D.C. 20th February 1962. pic.twitter.com/8dbmSRoPxh — Daily JFK Pictures (@DailyJFKPics) April 13, 2023

Aquella primera actuación en el certamen alemán, interpretando aún como mezzosoprano a Venus en el Tannhaeuser de Wagner, causó cierta polémica y las protestas en algunos medios porque una cantante negra protagonizara la pieza.

Wieland Wagner, nieto del compositor y responsable de aquella producción, insistió en que fuera Bumbry quien cantara el papel, una actuación que la lanzó al estrellato.

Grace Bumbry, American opera singer who went from mezzo to soprano roles with relative ease, #botd. A powerful, sumptuous voice and presence; she was never better than as vengeful Eboli in Verdi's Don Carlo.

O Don Fatale • Live in 1984 https://t.co/KX6cFdOipC pic.twitter.com/otrOMJcV1A — NorwegianForestCat74 (@TimothyJamesCat) January 5, 2023

La cantante, que evolucionó luego hacia papeles de soprano, fue una voz habitual en escenarios como la Ópera de Nueva York, el Covent Garden, el Festival de Salzburgo o la Ópera de Viena, ciudad en la que residía.

La artista sufrió un derrame cerebral en Nueva York el año pasado y el pasado diciembre regresó a Viena, donde residía y donde ha muerto ahora en un hospital.

Bumbry será enterrada en su ciudad natal, informa APA.