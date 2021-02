Harold Torres, nominado al Spirit Award por la serie Zero zero zero

Su papel como el militar Manuel Contreras El vampiro, en la serie Zero zero zero, colocó a Harold Torres en la mira del público internacional. Fans de India, China y Rusia se acercaron a él vía redes sociales para aplaudir su interpretación.

Del otro lado del teléfono el actor platica lo orgulloso que se siente de mostrar su trabajo en tantos lugares, ya que participar en proyectos internacionales de esta magnitud ha sido una de sus metas desde que inició su carrera, y considera que ese nivel de visibilidad contribuye a seguir difundiendo el talento de los mexicanos.

"Me gusta no sólo ver el cine, sino trabajar con diferentes autores. Más allá de mi trabajo me gustaría que los proyectos en que participo se vean, si son buenos o malos, eso es decisión del público. Que sean vistos es lo que todos esperamos".

Harold inició su carrera en 2006, ha sido nominado en tres ocasiones al Ariel y acaba de ser postulado en Estados Unidos a un Premio Spirit, que reconoce lo mejor del cine independiente y que a partir de este año incluye también lo más destacado de la televisión y es justo en esta área donde se reconoce la labor del mexicano, que integra la categoría de Mejor Actor por la serie Zero zero zero

Basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, retrata la manera en la que organizaciones criminales de todo el mundo se involucran en el transporte de un cargamento de cocaína, mostrando a detalle cuál es el papel que cada país juega dentro de la cadena de producción. El rodaje se llevó a cabo en locaciones de Estados Unidos, Marruecos, Italia, Senegal y México.

En la serie, que se puede ver a través de la plataforma Amazon Prime Video, Harold hace el papel de un soldado que abandona el ejército y se convierte en brazo armado del narcotráfico.

Aunque el proyecto ha tenido mucho reconocimiento en otros países, el actor se muestra sorprendido por el poco impacto que tuvo en México, hecho que lo hizo reflexionar sobre la difusión de este tipo de contenidos en nuestro país.

"Ha sido muy difícil enfrentarse a la realidad y saber que tu proyecto lo más probable es que lo vea poca gente, tenga un recorrido pequeño, y no llegue al público que uno espera", lamenta Torres y agrega que Zero zero zero, a diferencia de productos más comerciales, busca entablar un diálogo audiovisual diferente, enfocado en buscar propuestas y no ser igual a formatos ya consolidados.

Harold afirma que más allá del entretenimiento, este tipo de historias deben generar una reflexión sobre cómo hasta el último eslabón de la cadena tiene participación en el negocio del narcotráfico, por lo que es necesario que todos tomen cartas en el asunto para revertir la situación de violencia en que las naciones involucradas se han visto envueltas desde hace varios años.

"Siempre se ha tratado de señalar a países como Colombia, México e Italia, pero también hay otros involucrados como los consumidores y productores. Esta serie pone en tela de juicio a los personajes estadounidenses que forman parte de esta economía ilegal a través de una fachada legal".

"Habla de los políticos, los bancos, de este poder que tiene la droga y repercute en toda la sociedad. Eso es super importante que lo tome de esa manera la serie, para decir que los responsables somos todos y hay que tomar medidas en conjunto", agregó.

Además de aguardar con entusiasmo el 22 de abril, día de la premiación, Harold ya prepara su siguiente proyecto en cine, una cinta titulada Historia Natural, donde actuará bajo la batuta del director Santiago Cendejas, quien antes hizo Plan sexenal.

Ha sido candidato tres veces al Ariel por Norteado (2010), La cebra (2011) y González: falsos profetas (2013)