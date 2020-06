Hallan muerto a Sushant Singh Rajput, actor de Bollywood

El actor de Bollywood Sushant Singh Rajput, que recibió amplias alabanzas por su papel en la película biográfica de 2016 del capitán de críquet indio Mahendra Singh Dhoni, fue hallado muerto en su casa de Mumbai este domingo.

"Nos duele compartir que Sushant Singh Rajput no estará ya más con nosotros", dijo un portavoz del actor en un comunicado.

La policía dijo que el actor de 34 años fue encontrado colgado en su apartamento ubicado en los suburbios de Bandra, según primeros reportes.

Pranaya Ashok, portavoz de la policía de Mumbai, confirmó el deceso y dijo que se estaban investigando los detalles.

Rajput fue encontrado sin vida en su residencia el domingo por la mañana y hay una investigación en marcha, dijo un portavoz de la policía de Mumbai, declinando dar más detalles.

La muerte de Rajput conmocionó a Bollywood y al mundo del deporte indio, que publicaron homenajes y condolencias en las redes sociales.

"Es impactante. Un talento maravilloso. RIP Sushant", dijo el actor Abhishek Bachchan en Twitter.

Rest in harmony my friend. Had the pleasure of working with both Sajid-Wajid most loving and brilliant. My condolences to his family and especially Sajid. #RIPWajidKhan — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) June 1, 2020

El primer ministro de India, Narendra Modi, también expresó su pesar por el fallecimiento. "Un brillante joven actor que se fue demasiado pronto (...) Su ascenso en el mundo del entretenimiento inspiró a mucho y deja atrás interpretaciones memorables", tuiteó Modi.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

Rajput comenzó su carrera con papeles en telenovelas y debutó en Bollywood en 2013. Había actuado en 10 filmes y su undécimo, una versión oficial del éxito de Hollywood "The fault in our stars", tiene previsto su estreno más tarde en el año.

