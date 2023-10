Eugenio Derbez dignifica a los mexicanos con la historia de un maestro en la cinta Radical

Su meta siempre ha sido dignificar a sus compatriotas. En el exterior, son pocas las historias que cuentan lo bello que es México y de la bondad de su gente; la mayoría de las noticias internacionales abarcan violencia, narcotráfico o cualquier otro tipo de contenido negativo.

Es por ello que, con el fin de resaltar las cualidades de los mexicanos, Eugenio Derbez apostó por desarrollar historias inspiracionales. Un ejemplo es Radical, filme que está por estrenarse el 19 de octubre en cines y que cuenta la historia del profesor Sergio Juárez, quien utilizó una metodología distinta de enseñanza a sus alumnos de sexto de primaria, con el propósito de hacerlos pensar y no sólo memorizar temas o hechos históricos, sino interesarse por aprender cada vez más.

Puede interesarte: Derbez se opone a la idea de involucrarse en la política; promueve cinta Radical

“El problema de la educación en México es muy amplio y complejo y quizá yo no sea la persona indicada para decir cuál es el camino a recorrer, eso hay que dejárselo a los expertos, pero a mí me pareció que había que contar la historia de este mexicano, este maestro que, sin tener recursos y estando dentro de un ambiente totalmente hostil, logró un cambio tan importante en la educación”, afirmó Derbez en entrevista.

“Encontré esta historia para invitar a los expertos en educación no sólo en México sino en el mundo, a iniciar una plática, igual y sería bueno replicar el modelo de Sergio, eso sería digno de analizar. La educación ha sido la misma en 100 años en todo el mundo, siempre ha sido el modelo de los niños de un lado, la autoridad al frente; ya es hora de empezar a generar una plática para juntos encontrar una solución por nuestros niños y por todos los niños del mundo”, agregó el actor.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La historia está inspirada en un caso de la vida real, se desarrolla en una escuela de Matamoros, Tamaulipas, con muchas carencias, sin equipo de cómputo para la enseñanza, en medio de un ambiente donde el narco recluta desde jóvenes a los habitantes.

“Los mexicanos somos mucho más que maleantes, pandilleros o narcos; somos doctores, ingenieros, hay una comunidad de gente buena, somos más los buenos y por eso quise contar esas historias, yo que tengo esa posibilidad, empecé a tratar de hacer películas como Milagros del Cielo, Coda, ahora Radical, creo que me interesa que la gente se divierta, pero además salga pensando, con la idea de que se sientan dignificados en la pantalla y que, además, genere un cambio”, expresó el también comediante.

Derbez aseguró que esta cinta no busca señalar a nadie, ni involucrarse en temas políticos, sólo busca concientizar e intentar generar un cambio.

“Quiero que esta película la hagamos nuestra, es de todos los mexicanos, que hagamos una discusión, que despertemos muchas conciencias y que se genere una plática, no es un problema local, sucede en toda Latinoamérica, en África, en India. Estuve en Washington y me enteré de cifras que no sabía, también en Estados Unidos existe ese problema de la educación”, dijo.

Eugenio Derbez ha decidido hacer películas dramáticas, sin embargo, su amor por la comedia es algo que no deja de lado. l Foto: Laura Lovera

Fiel a su idea, Derbez ya trabaja en más historias que inspiren a las nuevas generaciones, incluso que puedan aportar nuevas discusiones, aunque aclaró que también continuará haciendo proyectos de comedia, que es uno de los géneros que más le gustan.

En otros temas, Derbez comentó que apoya la huelga de actores que aún se mantiene vigente en Hollywood y pide regular la Inteligencia Artificial.

“La Inteligencia Artificial yo creo que es más allá de lo que podemos entender, ya llegó un punto en que tenemos que echar para atrás porque puede ser peligroso para la humanidad”, aseguró.

Finalmente, el actor ha estado envuelto en distintas polémicas, en los últimos días se viralizaron unas declaraciones donde supuestamente mostraba una molestia ante el interés de los jóvenes sobre el dinero más allá del aprendizaje. Aunque en redes aclaró que se sacó de contexto su comentario, esto no le afecta, según comentó, ya que su idea siempre será dejar que su trabajo hable por él.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando me he metido en problemas, ha sido por ayudar, por darle voz a la gente que no tiene un micrófono enfrente y otras la sacan de contexto o mal interpretan un comentario, ahorita ya no puedes opinar o decir qué es lo que no te gusta porque te crucifican, qué triste, yo lo que hago es seguir adelante, como decía Don Quijote: ‘deja que los perros ladren, es señal de que estás avanzando’; yo quiero dejar el ejemplo con mi trabajo, películas como Radical que lo único que intentan es resaltar a los mexicanos buenos.

“Yo trato de sacar a mi país adelante y hacer un cambio desde mi trinchera que es el arte y el arte puede transformar y eso es lo que hago, no me quiero meter en política, en problemas, yo lo que hago es hacer mi trabajo bien y con eso intentar generar una conversación que logre un cambio”, concluyó.